À¾Éð¡¡³«Ëë17ÀïÌÜ¤ä¤Ã¤È!!¥í¥Ã¥Æ¤Ë¾¡¤Ã¤¿!¡¡¤¦¤µÀ²¤é¤·ÌÔ¹¶8ÅÀ¡õÁ°ÆüË½Åê¼ºÅÀ¤ÎÊ¿ÎÉ¡õ¥Ü¡¼ÎíÉõ¥ê¥ì¡¼
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð8¡Ý0¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯8·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¤ä¤Ã¤È»ß¤á¤¿¡£À¾Éð¤Ï29Æü¡¢8¡½0¤Ç¥í¥Ã¥ÆÀïº£µ¨½é¾¡Íø¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±°ì¥«¡¼¥É¤Î³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò16¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢6²ó2»à¤«¤é±¦Â¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡¢µß±ç¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ·ÑÅê¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤¹¤ë³³¤Ã±ï¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¿å¿»¤·¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡Ö¿¨¤ë¡©¤â¤¦¥Ó¥Ã¥Á¥ã¥ê¤À¤è¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤Î²ñ¸«¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±°ì¥«¡¼¥É¤Î³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï16¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡Ö²¿¤È¤«1¾¡¡£ËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¡Ö¥Ê¥ÙQ¡×¤Î°¦¾Î¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ê¥ÙU¡×¤³¤È¡¢ÅÏÊÕ¤¬6²ó2»à¤Þ¤Ç4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤À¤¬±¦Â¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤À¤¬¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Çµß±ç¿Ø¤¬Ê³Æ®¡£Á°Æü¡¢8²ó¤ËË½Åê¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ê¿ÎÉ¡¢±äÄ¹12²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éË½Åê¤·¤¿¥Ü¡¼¤ò¡ÖÁá¤¯Ëº¤ì¤Æ¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ï¼¡¤ÎÆü¤ËÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·´°Éõ·ÑÅê¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤Ï4¡½0¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÈÁ°Æü¤ò°ú¤¤º¤é¤º¡ÖÂ¾ì¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾µå¤Ï152¥¥í¤ò·×Â¬¡£¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤ÇÆü·Ï3À¤¤Î¥Ü¡¼¤â8²ó¤Ë2°ÂÂÇ¤µ¤ì2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤À¤Ã¤¿27Æü¤Î»î¹çÁ°¡£ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤ÏÎý½¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£½©¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤éCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤¹¤ë³³¤Ã±ï¤ÇÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º1¤Ä¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼¡¤ËÀ¸¤¤ë°ì»î¹ç¡×¡£¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï¤Þ¤À8»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë