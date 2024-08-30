ºÆÈÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ーーーー¥Ã¡ª¡Ú3COINS¡Û¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥«¥´¤Ø¡ª¡Ö¹â¸«¤¨¥·¥ç¥ë¥Àー¡×
Î¹¹Ô¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤ÇºÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â¸«¤¨¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤Ï°ì»þ´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£ºÆ¤Ó´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÅ¹Æ¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¿åÍ·¤Ó¤Ë¤â¡ý ²Æ¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Æ¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¡ª ¥·¥ç¥ë¥Àー¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÄ´À°²ÄÇ½¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤â¥µ¥Ã¤È¿¡¤±¤ë¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÍ·¤Ó¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï´°Çä¤Î¤¿¤á¡Ê2024.8.28»þÅÀ¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÅ¹Æ¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬¹â¸«¤¨¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥¶ーÄ´¤ÎÁÇºà¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ç¡¢1,000±ß°Ê²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹â¸«¤¨¥·¥ç¥ë¥Àー¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÊØÍø¤µ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·ë¤ÓÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ¤âÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î2¿§Å¸³«¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Mayu.M