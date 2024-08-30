¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Ãæ£µÆü¥í¡¼¥Æ¡õµß±ç¿Ø£³Ï¢Åê²ò¶Ø¤Ø¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼²ò½ü¤À¡£µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Ë¡¢½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤ë£¹·î¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ£µÆü¥í¡¼¥Æ¡õµß±ç¿Ø¤Î£³Ï¢Åê¤ò²ò¶Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ï¹Ô¤ï¤º¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ´ØÀ¾Æþ¤ê¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î°ÜÆ°µÙÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÞ¤¤çÀß¤±¤é¤ì¤¿µÙÂ©¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï£¹·î¤Îà¥¬¥Á¥â¡¼¥ÉáÆÍÆþ¤Î¤¿¤á¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¹·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ·Ñ¤®¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡££¹·î¤Ë¤Ï¡Ø£³Ï¢Åê¤ò²ò¶Ø¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¤µ¡£¡ÊÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ£µÆü¥í¡¼¥Æ¤â¡Ë¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÎÃÙ¤¤ÂæÉ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ£³£°¡¢£³£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤â³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â±«¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤â±«¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤Ã¤«¤é¤Î»î¹ç¤ËÁ´³«¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¡¢£¹·î°Ê¹ß¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£