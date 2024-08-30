【米国】
＊実質GDP（改定値）（第2四半期）（前期比年率)21:30
結果　3.0%
予想　2.8%　速報　2.8%

＊個人消費
結果　2.9%
予想　2.3%　速報　2.3%

＊GDPデフレータ
結果　2.5%
予想　2.3%　速報　2.3%

＊PCEコアデフレータ
結果　2.8%
予想　2.9%　速報　2.9%

＊新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）21:30
結果　23.1万件
予想　22.9万件　前回　23.3万件（23.2万件から修正）

＊継続受給者数（08/11 - 08/17）
結果　186.8万件
予想　186.9万件　前回　185.5万件（186.3万件から修正）

＊米中古住宅販売成約指数（7月）23:00
結果　-5.5%
予想　0.8%　前回　4.8%（前月比)

※発言・ニュース
米７年債入札結果
最高落札利回り　3.770％（WI：3.716％）
応札倍率　　　　2.50倍（前回：2.64倍）

＊フィッチ
　フィッチレーティングスは米国の格付けを「ＡＡ＋」で据え置き、見通しも安定的とした。米国の格付けは構造的な強みに支えられているが、財政赤字、金利負担、債務により制約されるとしている。米国のガバナンス基準は他国に劣るとも述べた。なお、ＦＲＢによる利下げが９月に行われると予想しているとも述べている。