【米国】

＊実質GDP（改定値）（第2四半期）（前期比年率)21:30

結果 3.0%

予想 2.8% 速報 2.8%



＊個人消費

結果 2.9%

予想 2.3% 速報 2.3%



＊GDPデフレータ

結果 2.5%

予想 2.3% 速報 2.3%



＊PCEコアデフレータ

結果 2.8%

予想 2.9% 速報 2.9%



＊新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）21:30

結果 23.1万件

予想 22.9万件 前回 23.3万件（23.2万件から修正）



＊継続受給者数（08/11 - 08/17）

結果 186.8万件

予想 186.9万件 前回 185.5万件（186.3万件から修正）



＊米中古住宅販売成約指数（7月）23:00

結果 -5.5%

予想 0.8% 前回 4.8%（前月比)



※発言・ニュース

米７年債入札結果

最高落札利回り 3.770％（WI：3.716％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.64倍）



＊フィッチ

フィッチレーティングスは米国の格付けを「ＡＡ＋」で据え置き、見通しも安定的とした。米国の格付けは構造的な強みに支えられているが、財政赤字、金利負担、債務により制約されるとしている。米国のガバナンス基準は他国に劣るとも述べた。なお、ＦＲＢによる利下げが９月に行われると予想しているとも述べている。

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