ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【米国】
＊実質GDP（改定値）（第2四半期）（前期比年率)21:30
結果 3.0%
予想 2.8% 速報 2.8%
＊個人消費
結果 2.9%
予想 2.3% 速報 2.3%
＊GDPデフレータ
結果 2.5%
予想 2.3% 速報 2.3%
＊PCEコアデフレータ
結果 2.8%
予想 2.9% 速報 2.9%
＊新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）21:30
結果 23.1万件
予想 22.9万件 前回 23.3万件（23.2万件から修正）
＊継続受給者数（08/11 - 08/17）
結果 186.8万件
予想 186.9万件 前回 185.5万件（186.3万件から修正）
＊米中古住宅販売成約指数（7月）23:00
結果 -5.5%
予想 0.8% 前回 4.8%（前月比)
※発言・ニュース
米７年債入札結果
最高落札利回り 3.770％（WI：3.716％）
応札倍率 2.50倍（前回：2.64倍）
＊フィッチ
フィッチレーティングスは米国の格付けを「ＡＡ＋」で据え置き、見通しも安定的とした。米国の格付けは構造的な強みに支えられているが、財政赤字、金利負担、債務により制約されるとしている。米国のガバナンス基準は他国に劣るとも述べた。なお、ＦＲＢによる利下げが９月に行われると予想しているとも述べている。
＊実質GDP（改定値）（第2四半期）（前期比年率)21:30
結果 3.0%
予想 2.8% 速報 2.8%
＊個人消費
結果 2.9%
予想 2.3% 速報 2.3%
＊GDPデフレータ
結果 2.5%
予想 2.3% 速報 2.3%
＊PCEコアデフレータ
結果 2.8%
予想 2.9% 速報 2.9%
＊新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）21:30
結果 23.1万件
予想 22.9万件 前回 23.3万件（23.2万件から修正）
＊継続受給者数（08/11 - 08/17）
結果 186.8万件
予想 186.9万件 前回 185.5万件（186.3万件から修正）
＊米中古住宅販売成約指数（7月）23:00
結果 -5.5%
予想 0.8% 前回 4.8%（前月比)
※発言・ニュース
米７年債入札結果
最高落札利回り 3.770％（WI：3.716％）
応札倍率 2.50倍（前回：2.64倍）
＊フィッチ
フィッチレーティングスは米国の格付けを「ＡＡ＋」で据え置き、見通しも安定的とした。米国の格付けは構造的な強みに支えられているが、財政赤字、金利負担、債務により制約されるとしている。米国のガバナンス基準は他国に劣るとも述べた。なお、ＦＲＢによる利下げが９月に行われると予想しているとも述べている。