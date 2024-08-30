Î¥º§·èÄê¤ÇµÁÊì¤ËÈ¿·â¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹ð¤²¤¿°ì¸À
Â¿¤¯¤ÎºÊ¤¿¤Á¤ÏµÁÊì¤Î·ùÌ£¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤²Ç¤ò±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¸À¤¤ÊÖ¤¹½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤¹¤ëµÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿ºÊ¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î²È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡ÖµÁÊì¤ÎÌµÃÇË¬Ìä¤ËÄ¹Ç¯²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¿µÁÊì¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï»ä¤Î²È¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå ½÷À¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯5·î¡Ë
¢¦ Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¹½¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£