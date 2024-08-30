ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡õüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ö¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¿·TVCM¤¬Êü±Ç
¥¯¥ë¥Þ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Èüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëTVCM¡Ö·ÇºÜÂæ¿ôNo.1¡×ÊÓ¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¡¢¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¤Î£³ËÜ¤ò£¸·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤¹¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Ë¡¢2023Ç¯¤«¤éüâ¶¶¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¿·TVCM¤Ï¡¢¡Ö·ÇºÜÂæ¿ôNo.1¡×ÊÓ¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¡¢¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¤Î£³ËÜ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢üâ¶¶¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢£¸·î30Æü¤è¤êCMÆ°²è¤¬WEB¤Ë¤Æ¸ø³«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¼ÖÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢CM¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¢£ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡õüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ú´Ý¡§¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡Ê2023Ç¯¤ÎCM¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢ºÐ¤Îº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Êüâ¶¶¤µ¤ó¤È¡ËÊÑ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ²¶¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎÊüÁ÷¤ß¤ëÅÙ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éº£²ó¤ÏÇ¯Áê±þ¤Ê»Å»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÂçµÈ¡§ËÍ¤ÏÆó¿Í¤è¤ê¤âÈ´·²¤Ë¥»¥ê¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤¢¤Ã¤¿µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤Ïº£²ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
üâ¶¶¡§Á°²ó¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ãµ®½Å¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î»ä¤¬¡¢²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦Àþ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ú´Ý¡§Á°²ó¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
üâ¶¶¡§²þ¤á¤Æ¤ªÆó¿Í¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤È¤«¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤¬À¤¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
²Ú´Ý¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤òÁª¤ÖÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²Ú´Ý¡§ËÍ¤Ï¡¢¼Ö¹â¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Âð¤Î¡ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçµÈ¡§ËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤ÐÀ¤´ÖÂÎ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¤¤Ä¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Ö¼ï¤òÁª¤Ó¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³¤³°¤Î¼Ö¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤È¤¯¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¿ÈÄ¹¤¬182cm¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¤¬Â¿Ê¬Ä¹¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµç¶þ¤Ê¼Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º°ì²ó»î¾è¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¤³¤È±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»ä¤Î¾ì¹ç¡Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê±¿Å¾ÀÊ¤ò¡Ë¸å¤í¤Ë²¼¤²¤ë¤È¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¿Í¤ò¾è¤»¤ë»þ¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²Ú´Ý¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼Ö¹â¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçµÈ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Âç°ã¤¤¤À¤è¡£¼Ö¹â¤È±¿Å¾ÀÊ¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
üâ¶¶¡§°ì»þÄä¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤Î¥é¥ó¥×¤¬¥á¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ë¥·¥å¥¤¥ó¥·¥å¥¤¥ó¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£
²Ú´Ý¡§ÅÅ¾þ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
üâ¶¶¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¥é¥ó¥×¤¬Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ì¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ú´Ý¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤«¤«¤Ê¡©
ÂçµÈ¡§¤½¤ì¤¬¡Ê½é¤á¤Æ¼Ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ËºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡©
üâ¶¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ¤ä¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡©
²Ú´Ý¡§²æÎ®¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤³¤¦¿Í¤Ë¸À¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¼¤¤¿¼¸ÆµÛ¡£
ÂçµÈ¡§¤¢¤ì¡¢¿¼¤¤¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
²Ú´Ý¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÉñÂæ¤Î½éÆü¤È¤«¡¢¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ë¡£
ÂçµÈ¡§¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ë¤Í¡£Ì¡ºÍ¤Î»þ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª
²Ú´Ý¡§Ì¡ºÍ¤Î»þ¤Ï·Ú¤¤¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò¡£
ÂçµÈ¡§ÏÓ»þ·×¤òÉáÃÊ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÓ»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ò¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿¡¤¯¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ì¡ºÍ¤Î»þ¤È¤«¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤³¤ÎCM¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú´Ý¡§¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÊÌÏ¿¤ê¤Ç²»¤òÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¤â¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
üâ¶¶¡§¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
²Ú´Ý¡§¥º¥ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µ»½Ñ¤â¿Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÂçµÈ¡§ËÍ¤ÏÍ×½êÍ×½ê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂ¿¤á¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï»£¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿µ¼ÔÌò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¼ÔÌò¤ÎÊý¡¢¼Â¤ÏÀ¼Í¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤¹¤®¤ë¤À¤í¤È¡£°ì¸À¤âÈ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¤¼¤ÒÈà¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¸åÈ¾¤Î¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢»Å¾å¤¬¤ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
üâ¶¶¡§¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤È¤«¤â²¿²ó¤«Ä°¤¤¤¿¤é³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤â±ÇÁüÅª¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊCM¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀ§Èó¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¾®¼Çµï¡©
ÂçµÈ¡§¾®¼Çµï¡©¤³¡¢¤³¡¢¤³¡¢¤³¡¢¾®¼Çµï¡©
üâ¶¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ú´Ý¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤¿¤Á¡ª¡¡¾®¼Çµï¡ª
ÂçµÈ¡§¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢²¶¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
üâ¶¶¡§¤ª¼Çµï¡ª¡ª
²Ú´Ý¡§¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Í¡ª
üâ¶¶¡§¤¹¤´¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤é¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Ë¡¢2023Ç¯¤«¤éüâ¶¶¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¿·TVCM¤Ï¡¢¡Ö·ÇºÜÂæ¿ôNo.1¡×ÊÓ¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¡¢¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¤â½¼¼Â¡×ÊÓ¤Î£³ËÜ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢üâ¶¶¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡õüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ú´Ý¡§¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡Ê2023Ç¯¤ÎCM¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢ºÐ¤Îº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Êüâ¶¶¤µ¤ó¤È¡ËÊÑ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ²¶¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎÊüÁ÷¤ß¤ëÅÙ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éº£²ó¤ÏÇ¯Áê±þ¤Ê»Å»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÂçµÈ¡§ËÍ¤ÏÆó¿Í¤è¤ê¤âÈ´·²¤Ë¥»¥ê¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤¢¤Ã¤¿µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤Ïº£²ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
üâ¶¶¡§Á°²ó¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ãµ®½Å¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î»ä¤¬¡¢²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦Àþ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ú´Ý¡§Á°²ó¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
üâ¶¶¡§²þ¤á¤Æ¤ªÆó¿Í¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤È¤«¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤¬À¤¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
²Ú´Ý¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤òÁª¤ÖÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²Ú´Ý¡§ËÍ¤Ï¡¢¼Ö¹â¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Âð¤Î¡ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçµÈ¡§ËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤ÐÀ¤´ÖÂÎ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¤¤Ä¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Ö¼ï¤òÁª¤Ó¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³¤³°¤Î¼Ö¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤È¤¯¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¿ÈÄ¹¤¬182cm¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¤¬Â¿Ê¬Ä¹¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµç¶þ¤Ê¼Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º°ì²ó»î¾è¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¤³¤È±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»ä¤Î¾ì¹ç¡Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê±¿Å¾ÀÊ¤ò¡Ë¸å¤í¤Ë²¼¤²¤ë¤È¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¿Í¤ò¾è¤»¤ë»þ¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²Ú´Ý¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼Ö¹â¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçµÈ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Âç°ã¤¤¤À¤è¡£¼Ö¹â¤È±¿Å¾ÀÊ¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
üâ¶¶¡§°ì»þÄä¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤Î¥é¥ó¥×¤¬¥á¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ë¥·¥å¥¤¥ó¥·¥å¥¤¥ó¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£
²Ú´Ý¡§ÅÅ¾þ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
üâ¶¶¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¥é¥ó¥×¤¬Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ì¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ú´Ý¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤«¤«¤Ê¡©
ÂçµÈ¡§¤½¤ì¤¬¡Ê½é¤á¤Æ¼Ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ËºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡©
üâ¶¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ¤ä¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡©
²Ú´Ý¡§²æÎ®¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤³¤¦¿Í¤Ë¸À¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¼¤¤¿¼¸ÆµÛ¡£
ÂçµÈ¡§¤¢¤ì¡¢¿¼¤¤¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
²Ú´Ý¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÉñÂæ¤Î½éÆü¤È¤«¡¢¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ë¡£
ÂçµÈ¡§¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ë¤Í¡£Ì¡ºÍ¤Î»þ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª
²Ú´Ý¡§Ì¡ºÍ¤Î»þ¤Ï·Ú¤¤¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò¡£
ÂçµÈ¡§ÏÓ»þ·×¤òÉáÃÊ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÓ»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ò¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿¡¤¯¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ì¡ºÍ¤Î»þ¤È¤«¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤³¤ÎCM¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú´Ý¡§¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÊÌÏ¿¤ê¤Ç²»¤òÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¤â¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
üâ¶¶¡§¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
²Ú´Ý¡§¥º¥ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µ»½Ñ¤â¿Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÂçµÈ¡§ËÍ¤ÏÍ×½êÍ×½ê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂ¿¤á¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï»£¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿µ¼ÔÌò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¼ÔÌò¤ÎÊý¡¢¼Â¤ÏÀ¼Í¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤¹¤®¤ë¤À¤í¤È¡£°ì¸À¤âÈ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¤¼¤ÒÈà¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¸åÈ¾¤Î¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢»Å¾å¤¬¤ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
üâ¶¶¡§¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤È¤«¤â²¿²ó¤«Ä°¤¤¤¿¤é³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤â±ÇÁüÅª¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊCM¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀ§Èó¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¾®¼Çµï¡©
ÂçµÈ¡§¾®¼Çµï¡©¤³¡¢¤³¡¢¤³¡¢¤³¡¢¾®¼Çµï¡©
üâ¶¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ú´Ý¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤¿¤Á¡ª¡¡¾®¼Çµï¡ª
ÂçµÈ¡§¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢²¶¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
üâ¶¶¡§¤ª¼Çµï¡ª¡ª
²Ú´Ý¡§¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Í¡ª
üâ¶¶¡§¤¹¤´¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£