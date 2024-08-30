ラス・パルマスvsR・マドリー スタメン発表
[8.29 ラ・リーガ第3節](グラン・カナリア)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 2 マルビン・パク
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 10 アルベルト・モレイロ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 19 サンドロ・ラミレス
控え
GK 30 Álvaro Killane
DF 23 アレックス・ムニョス
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 Manu Fuster
MF 18 Viti Rozada
MF 21 Iván Gil
MF 26 A. Bassinga
FW 9 マルク・カルドナ
FW 17 ハイメ・マタ
監督
Luis Miguel Carrión Delgado
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:30開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 2 マルビン・パク
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 10 アルベルト・モレイロ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 19 サンドロ・ラミレス
GK 30 Álvaro Killane
DF 23 アレックス・ムニョス
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 Manu Fuster
MF 18 Viti Rozada
MF 21 Iván Gil
MF 26 A. Bassinga
FW 9 マルク・カルドナ
FW 17 ハイメ・マタ
監督
Luis Miguel Carrión Delgado
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります