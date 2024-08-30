[8.29 ラ・リーガ第3節](グラン・カナリア)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ラス・パルマス]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 2 マルビン・パク

DF 3 ミカ・マルモル

DF 4 アレックス・スアレス

DF 15 スコット・マッケンナ

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 8 ホセ・カンパーニャ

MF 20 キリアン・ロドリゲス

FW 10 アルベルト・モレイロ

FW 16 オリバー・マクバーニー

FW 19 サンドロ・ラミレス

控え

GK 30 Álvaro Killane

DF 23 アレックス・ムニョス

DF 28 フアンマ・エルソグ

MF 6 ファビオ・ゴンサレス

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 14 Manu Fuster

MF 18 Viti Rozada

MF 21 Iván Gil

MF 26 A. Bassinga

FW 9 マルク・カルドナ

FW 17 ハイメ・マタ

監督

Luis Miguel Carrión Delgado

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります