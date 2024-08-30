【洪水警報】埼玉県・幸手市に発表
気象台は、午前4時16分に、洪水警報を幸手市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を杉戸町に発表しました。
埼玉県では、30日夕方まで土砂災害に警戒してください。南部では、30日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、30日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
30日昼前にかけて警戒
■川越市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■熊谷市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■川口市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■秩父市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■東松山市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■春日部市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■鴻巣市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■上尾市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■蕨市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■戸田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■入間市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■志木市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■和光市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■新座市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■北本市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■富士見市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■蓮田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■坂戸市
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■幸手市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
30日昼前にかけて警戒
■日高市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■ふじみ野市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■白岡市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■伊奈町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■三芳町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■越生町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■滑川町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■嵐山町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■小川町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■川島町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■吉見町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■鳩山町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■ときがわ町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■小鹿野町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
■杉戸町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
30日明け方に警戒
1時間最大雨量 25mm