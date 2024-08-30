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気象台は、午前4時5分に、大雨警報（土砂災害）を東伊豆町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・東伊豆町に発表

静岡県では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日夕方

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　30日明け方

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　30日明け方

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　30日明け方

■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日明け方

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■富士市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　30日明け方

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　30日明け方

■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日明け方

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日夕方

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　30日明け方

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　30日明け方

■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　30日明け方

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　30日明け方

■東伊豆町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　30日明け方

■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日明け方

■川根本町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）