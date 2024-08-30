【大雨警報】静岡県・東伊豆町に発表
気象台は、午前4時5分に、大雨警報（土砂災害）を東伊豆町に発表しました。
静岡県では、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日夕方
■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 30日明け方
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 30日明け方
■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 30日明け方
■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日明け方
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■富士市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 30日明け方
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 30日明け方
■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日明け方
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日夕方
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 30日明け方
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 30日明け方
■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 30日明け方
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 30日明け方
■東伊豆町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 30日明け方
■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日明け方
■川根本町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■森町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）