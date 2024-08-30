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気象台は、午前3時31分に、大雨警報（浸水害）を幸手市、白岡市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・幸手市、白岡市に発表

埼玉県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、30日明け方まで低い土地の浸水に、30日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■川越市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■熊谷市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■川口市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■秩父市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■本庄市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■東松山市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■春日部市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■鴻巣市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■上尾市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■蕨市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■戸田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■入間市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■志木市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■和光市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■新座市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北本市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■富士見市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■蓮田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■坂戸市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■幸手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■鶴ヶ島市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■日高市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■ふじみ野市
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■白岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■伊奈町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三芳町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■越生町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■滑川町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■嵐山町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■小川町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■川島町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　30日明け方に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■吉見町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■鳩山町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　30日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

■ときがわ町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■小鹿野町
□大雨警報
・土砂災害
　30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■上里町
□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒