µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡ÀèÈ¯Éüµ¢¤ÇÀèÀ©µ¯ÅÀ¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢³«Ëë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É1¡Ý2¥¢¥é¥Ù¥¹¡Ê2024Ç¯8·î28Æü¡Ë
¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤ÆÏÈ³°¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤ÏÌ£Êý¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¸å¡¢Áê¼ê¿ØÃÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯Íî¤Á¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤º¡¢¥·¥ã¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤äÇØÈÖ¹æ¤ò¸Ø¼¨¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë3»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁê¼ê¤è¤ê¤âÆâÍÆ¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£