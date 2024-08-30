UNLに臨むドイツ代表メンバーが発表! ハンガリー、オランダと激突
ドイツサッカー連盟(DFB)は29日、UEFAネーションズリーグに臨むドイツ代表メンバーを発表した。リーグAのグループ3を戦うドイツは、9月7日にホームでハンガリーと、10日に敵地でオランダと激突する。
ドイツは今夏行われたEURO2024(欧州選手権)でベスト8敗退。大会終了後にはMFトニ・クロースが現役を引退し、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・C)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明していた。
ユリアン・ナーゲルスマン監督はUEFAネーションズリーグに向けて、EUROメンバーを中心に23人を招集。GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)、MFフロリアン・ビルツ(レバークーゼン)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)が選出されたほか、MFアンジェロ・シュティーラー(シュツットガルト)が初の代表入りを果たした。
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)
▽DF
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
▽MF
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
エムレ・ジャン(ドルトムント)
クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
▽FW
マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)
カイ・ハバーツ(アーセナル)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ドイツは今夏行われたEURO2024(欧州選手権)でベスト8敗退。大会終了後にはMFトニ・クロースが現役を引退し、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・C)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明していた。
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)
▽DF
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
▽MF
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
エムレ・ジャン(ドルトムント)
クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
▽FW
マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)
カイ・ハバーツ(アーセナル)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)