　ドイツサッカー連盟(DFB)は29日、UEFAネーションズリーグに臨むドイツ代表メンバーを発表した。リーグAのグループ3を戦うドイツは、9月7日にホームでハンガリーと、10日に敵地でオランダと激突する。

　ドイツは今夏行われたEURO2024(欧州選手権)でベスト8敗退。大会終了後にはMFトニ・クロースが現役を引退し、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・C)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明していた。

　ユリアン・ナーゲルスマン監督はUEFAネーションズリーグに向けて、EUROメンバーを中心に23人を招集。GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)、MFフロリアン・ビルツ(レバークーゼン)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)が選出されたほか、MFアンジェロ・シュティーラー(シュツットガルト)が初の代表入りを果たした。

▽GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)

▽DF

バルデマール・アントン(ドルトムント)

ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

▽MF

ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)

エムレ・ジャン(ドルトムント)

クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)

▽FW

マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)

ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)

カイ・ハバーツ(アーセナル)

デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)