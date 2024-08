【ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!】8月30日 発売価格: 通常版 4,840円 SPECIAL EDITION 6,930円

Cygamesは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用ハチャメチャカジュアルアクション「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」を8月30日に発売する。価格は4,840円。SPECIAL EDITIONが6,930円。SPECIAL EDITIONには、ゲーム本編に加えてDLC「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!チームセット」が付属する。

本作は、ドットで描かれたウマ娘たちが、春のファン大感謝祭の特別イベント「ハチャメチャGP(グランプリ)」に挑むアクションゲーム。「くにおくん」シリーズなどを手掛けるアークシステムワークスが開発に携わっている。本作では、はちゃめちゃな4つの競技に挑戦していく。

ゲーム概要

挑戦するのはハチャメチャな4つの競技

【Final PV『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』(Nintendo Switch/PlayStation 4/Steam)】

チームで春のファン大感謝祭の特別イベント「ハチャメチャGP(グランプリ)」に挑む。挑戦するのは「大障害」・「バスケ」・「ドッジ」・「大食い」の4競技。競技ごとにチームから代表のウマ娘が出場し、勝利を目指す。内容やルールがハチャメチャな4競技で、ウマ娘を操作して1位を目指していく。

総勢20人以上のウマ娘が登場

ゲームを進めていくと使用可能になるウマ娘も含めると、総勢25人のウマ娘たちが登場する。ドットで描かれたウマ娘たちが5人1組でチームを結成。個性豊かな4チームで「ハチャメチャGP(グランプリ)」に挑んでいく。

ひとりでも、みんなでも楽しめるモードが多数

各チームそれぞれの個性豊かなオリジナルストーリーが楽しめる「ストーリーモード」をはじめ、好きなウマ娘や家具を配置して自分だけの部室を作成できる「部室モード」、さらわれたメジロマックイーンを助け出す「ゴルシちゃんの大冒険II」などひとりで楽しめるモードのほか、ローカルでもオンラインでも最大4人でバトルを楽しめる「対戦モード」などみんなでワイワイ楽しめるモードが多数用意されている。

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS