【「宗像教授」ノベルティフェア】8月30日~ 開催

小学館は、ビッグコミックスペシャル「宗像教授世界篇」などを購入すると同作のイラストカードを購入者へ進呈するキャンペーンを8月30日から開始した。

本キャンペーンでは、「宗像教授世界篇」第1~4巻、「宗像教授セレクション 暗い村の伝承」、「宗像教授セレクション 源氏物語と平安文学」を購入することで、作者の星野之宣氏描き下ろしのイラストカード、第1集カバーデザインのイラストカードのどちらかを1冊購入ごとに1枚進呈する。

キャンペーンはノベルティがなくなり次第終了となる。

宗像教授世界篇 第4巻

宗像教授セレクション 暗い村の伝承

