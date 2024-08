【「らーめん再遊記」11巻】8月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の11巻を8月30日に発売する。価格は770円。

本作は「ラーメン発見伝」、「らーめん才遊記」と続いてきたラーメン×ビジネスマンガの最新シリーズで、創作ラーメンのカリスマ・芹沢達也がラーメン業界に嵐を巻き起こしていく。

最新刊となる11巻では、第90杯から第98杯までのエピソードを収録。「天才・原田正次」編の完結までが描かれており、芹沢のかつての同志・原田との因縁に終止符が打たれる。

【「らーめん再遊記」11巻あらすじ】

「天才・原田正次」編、完結!

二人の天才、激突──!!

新生『麺窟王』開店に向けて

着々と準備が進む中、

芹沢が原田に叩きつけた「ある提案」。

因縁に満ちた二人の激突に色めき立つ一同だが、

思いがけない事態が起こり……!?

芹沢の「介錯」の真意とは?

そして原田の復活劇の顛末は?

理想と現実の狭間で進む道を異にした

かつての同志、その因縁に終止符が打たれる!

シリーズ屈指の名作「天才・原田正次」編、完結!!

