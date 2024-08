【「土竜(モグラ)の唄」85巻】8月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「土竜の唄」の85巻を8月30日に発売する。価格は770円。

本作は高橋のぼる氏が「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載している作品。シリーズ累計1,000万部を突破しており、三度にわたって映画化されている。

85巻では「数寄矢会五代目会長」を任命された玲二が、恋人・純奈やジャスティストリオたちに訳を話すため東奔西走。しかし数寄矢会幹部たちは玲二の五代目襲名を許すはずもなく、波乱の幹部会が開催される。

【「土竜(モグラ)の唄」85巻あらすじ】

好寄矢会会長襲名を命じられた玲二は……!?

轟 周宝、極道引退&自首宣言!!

その引き換えとして提示されたのは、

玲二が跡を継ぎ、数寄矢会五代目会長を

襲名する事だった――!!

今夜中に答えを出さねばならなくなった

玲二は、最愛の恋人・純奈の元へ向かう!!

潜入捜査官から、ヤクザの首領へ転身か!?

極道潜入伝説、“光芒一閃”の第85巻!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.