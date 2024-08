【「新装版 動物のお医者さん」8巻】8月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「新装版 動物のお医者さん」の8巻を8月30日に発売する。価格は770円。

本作は佐々木倫子氏が「花とゆめ」で連載していた国民的動物コメディ。新装版は1月から刊行が始まっており、12月まで12カ月連続刊行される予定となっている。

今回発売される8巻では、チョビの子ども時代や漆原教授の運転免許などのエピソードが収録されている。

【「新装版 動物のお医者さん」8巻あらすじ】

チョビ、子ども時代のヒミツ……!?

H大学獣医学部5年生の西根公輝。

暑さが苦手なチョビを、二階堂と共に

海へと連れ出す。そこには秘かな目的が……!?

同じ頃、博士論文の結果を待つ菱沼さんは……

チョビの子ども時代、漆原教授の運転免許他収録!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.