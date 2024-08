【「釣りバカ日誌」114巻】8月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「釣りバカ日誌」の114巻を8月30日に発売する。価格は770円。

本作は「ビッグコミックオリジナル」で1979年から連載されている釣りマンガ。釣りが大好きなサラリーマン・浜崎伝助をめぐるコミカルな物語が繰り広げられる。

114巻は伝助や佐々木たちが高知の小暮酒造とコラボした日本酒を売り出そうとするが、謎のチンピラたちの妨害を受けてしまう展開に。高知を舞台として、高知ならではの釣りの魅力が描かれている。

【「釣りバカ日誌」114巻あらすじ】

チンピラたちから鈴建の未来を守れ!

伝助や佐々木らアフター室一行は、高知の小暮酒造とコラボして、日本酒「夢鯨」を売り出すことに。

市の支援も取り付けて順風満帆かと思いきや、謎のチンピラたちがプロジェクトを妨害しようと伝助たちの前に立ちはだかる!

この危機に立ち向かうのは、もちろんペケ社員・伝助!!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.