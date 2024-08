アイドルグループ・日向坂46が、27日から3日間にわたって東京・日本武道館で『四期生ライブ』を開催した。今回はきょう29日に行われた最終公演をレポートする。武道館ライブといえば、日向坂46の前身グループのけやき坂46(ひらがなけやき)時代の2018年、欅坂46(現:櫻坂46)との合同で武道館3DAYS公演を行う予定があったものの、欅坂46がライブの中止を発表したため、急きょ3日間すべての公演を任されることになった。そしてこの大役を見事に果たし、その後のグループの飛躍へとつながっていったという歴史がある。

そんな大きな意味を持つ武道館公演に、2022年9月にグループに加入し、まもなく2年が経とうとしている四期生の石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈の11人が挑んだ。最終日となったきょう29日、ライブは11人それぞれの個性あふれるソロダンスからスタートし、一気に観客を引き込む。1曲目はダンスパートのクールな雰囲気そのままに「どうして雨だと言ったんだろう?」を披露。1期生の加藤史帆、齊藤京子、佐々木美玲によるユニット曲だが、四期生11人のパフォーマンスによって楽曲の新たな魅力が引き出された。続く小西センターの「月と星が踊るMidnight」は、齊藤の卒業コンサート後に行われた『5回目のひな誕祭』でも四期生だけで披露されたのが印象的な楽曲。あれからさらに洗練された表情とダンスで観客を釘付けにした。そして着用していた衣装の楽曲でもある「青春の馬」へ。『新参者』ライブでも同じ衣装で披露されていたこの曲だが、センターの清水を中心にしたメンバー同士の絡みが特徴の振り付けで多幸感があふれた。最初のMCでは平岡が「台風の影響で、きょうがどうなるか分からなかったんですけど、無事開催することができて本当にうれしく思います!」と喜んだ。小西は「最終日なのがほんまに信じられなくて…最初、みんな緊張しすぎてて泣いてたよな(笑)」と裏側を告白。続けて「絶対にいいライブで終わらせたい」と、声出しの練習をすると会場もそれに応える。それを聞いた小西は「絶対にいいライブになります!」とグッドポーズで宣言した。MC後にはカラフルな衣装で再登場し、平尾がセンターを務める四期生曲「ロッククライミング」を元気いっぱいにパフォーマンス。そしてセンターの石塚が初日、2日目と実際に“懺悔”してきた「真夜中の懺悔大会」では、曲前に「きょうもこの時間が来てしまったか…。サーカスは楽しかったけど、真夏の夜だし…これってやっぱり言った方がいい?」と会場に聞いた石塚。おひさま(日向坂46ファンの呼称)から歓声で答えが返ってくると、開き直ったように「じゃあ今日私、懺悔しま〜す!」と叫び、曲がスタート。間奏では、今日は藤嶌に対して自分がソースをこぼしてしまったことを懺悔しつつ、「クリーニング代払うから許して!」とかわいらしくお願いしていた。続いて、山下が「先輩の大きな背中に近づけるように、4期生らしくがむしゃらに頑張っていきます!」と決意を宣言したMCのあとには、「川は流れる」「シーラカンス」「ガラス窓が汚れてる」を連続でパフォーマンス。三曲三様の楽曲たちで振り幅も見せつける。6人と5人に分かれた「夢は何歳まで?」「You’re in my way」では、それぞれの特別演出でユニット曲を披露した。改めてバキバキなダンスパートで空気を一変させ、ライブも後半戦へ。グループ屈指のキラーチューンである「キツネ」から、小西がコロコロ変わる表情を見せた「雨が降ったって」、四期生初の表題曲センターを務めた正源司率いる「君はハニーデュー」、この時期にぴったりなコール曲で青春感あふれる「見たことない魔物」で畳み掛ける。そのままの流れで本編最後の楽曲である「夕陽Dance」へ。まずセンターの渡辺が、先日公開されたMVの世界観を表現した演出で期待感をあおると、そこにメンバーも合流。渡辺の「最後の曲いくよ!」という合図から、曲がスタートした。そんな「夕陽Dance」の曲終わりから、11人が一言ずつこの3日間の感想をファンへ伝えた。トリを任された渡辺は「武道館3日間、みなさん楽しかったですか?私たちもすごく楽しかったです!これからも、日向坂46と一緒にたくさんの思い出をつくっていきましょう!本当にありがとうございました!」と感謝を叫び、ライブ本編を終えた。アンコールでは、「アザトカワイイ」「NO WAR in the future 2020」と、客席の近くにも移動しながら、ファンの声援に呼応し、大きく手を振りアピールするメンバーたち。最後のMCでは正源司が「この3日間、本当にあっという間で、みんなでリハーサル期間からお互いに意識を高めながら『絶対にこの3日間成功させようね』って、みんなで励んできました。そしてこの3日間、たくさんの方にご覧いただいてありがとうございました!」と感謝。続けて「“ひらがなけやき”から日向坂46になり、私たちを引っ張っていってくださった先輩方がたくさん卒業されていってしまって…。でも今度は、おこがましいんですけれど、私たちに憧れてくださったり、アイドルって素敵だなって思っていただいたりして入ってきてくれる(五期生もいる)。もちろん大変なこととか苦しいこともたくさんあるんですけど、夢を諦めずに一生懸命走り続ければ、その分絶対にいいことがあると信じて走り続けるのはすごく最高なこと。それがこの武道館ライブを通して皆様に伝わったらうれしいなと思います」と思いを伝えた。アンコール最後の曲の前に平岡から「みんなで円陣をしません?」と提案があり、マイクなし全力の円陣で改めて心を一つにした。そして、清水が「私たちが最初にいただいた、大切で大好きな楽曲です」と紹介し、「ブルーベリー&ラズベリー」を力いっぱい披露。加入から2年、四期生が最も歌ってきたであろう「ブルーベリー&ラズベリー」のパフォーマンスには、“日向坂46になった”と認めさせる存在感と、ハッピーオーラがあふれていた。アンコールが終わっても鳴りやまない「日向坂四期生!」コールに導かれ、急きょWアンコールへ。先輩たちが「ひらがなけやき」時代の武道館3DAYSの最終日にWアンコールで披露した「誰よりも高く跳べ!」を、今度は四期生だけで披露することに。おなじみの煽りでは、当時キャプテン・佐々木久美が放ったのと同じように、平岡が「武道館〜跳べ〜!」と叫び、伝説を再現。ステージを降りる間際、平岡が「日向坂46も四期生もまだまだこんなもんじゃありません。これからももっともっと、すばらしいグループになっていけるように精一杯頑張ります!」と、グループのターニングポイントとなった歴史と重ね合わせてこれからのさらなる飛躍を宣言し、武道館3DAYSの幕を下ろした。■日向坂46『四期生ライブ』DAY3 セットリストM0.OvertureM1.どうして雨だと言ったんだろう?M2.月と星が踊るMidnightM3.青春の馬M4.ロッククライミングM5.君しか勝たんM6.真夜中の懺悔大会M7.川は流れるM8.シーラカンスM9.ガラス窓が汚れてるM10.夢は何歳まで?M11.You’re in my wayM12.アディショナルタイムM13.キツネM14.雨が降ったってM15.君はハニーデューM16.見たことない魔物M17.夕陽Dance【アンコール】EN1.アザトカワイイEN2.NO WAR in the future 2020EN3.ブルーベリー&ラズベリー