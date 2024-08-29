台風10号 通信や物流など影響続く マクドナルドは約100店舗休業 セブン−イレブンは1000店舗超が一時休業
台風10号により、通信や物流、飲食店の営業などで影響が続いています。
通信大手4社では、28日までは鹿児島県を中心に通信サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生していましたが、29日は長崎県や熊本県、大分県、宮崎県の一部地域でも通信障害が起きています。
影響が出ている地域は、NTTドコモが午後7時時点で長崎県の長崎市、佐世保市、大村市、諫早市、平戸市、雲仙市、長与町。
熊本県の上天草市、天草市、八代市、五木村、球磨村、相良村、芦北町、御船町、苓北町、小国町、南小国町。
大分県の佐伯市、国東市、別府市、日田市、日出町。
宮崎県の小林市、日向市、日南市、都城市、門川町。
鹿児島県の鹿児島市、いちき串木野市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、指宿市、志布志市、大崎町、さつま町、三島村、喜界町、屋久島町、南大隅町、肝付町、錦江町、湧水町。
KDDIは午後5時時点で、長崎県佐世保市、平戸市、松浦市。
大分県佐伯市。
宮崎県小林市、門川町、椎葉村。
鹿児島県鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、三島村、十島村、さつま町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、喜界町。
ソフトバンクは午後5時時点で、長崎県諫早市、大村市、新上五島町。
熊本県八代市、天草市、高森町、御船町、錦町、湯前町。
大分県大分市、佐伯市、豊後高田市、宇佐市、豊後大野市、由布市、九重町。
宮崎県都城市、日南市、小林市、串間市、えびの市、門川町、諸塚村、美郷町。
鹿児島県鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、肝付町、屋久島町、喜界町。
楽天モバイルは午後7時半時点で、長崎県佐世保市、平戸市、松浦市。
大分県佐伯市。
宮崎県小林市、門川町、椎葉村。
鹿児島県鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、三島村、十島村、さつま町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、龍郷町、喜界町。
また物流では、日本郵便が29日、沖縄県を除く九州全域で郵便局のすべての業務を休止し、30日は山口県、徳島県、高知県、愛媛県と、沖縄県を除く九州全域で全業務を休止します。
広島県では集配業務を休止する一方で、窓口業務は通常どおり行うとしています。
ヤマト運輸は29日、沖縄県を除いた九州全域と山口県全域、高知県の宿毛市、土佐清水市、大月町で集配業務を停止しています。
佐川急便では29日、沖縄県を除いた九州全域で集配業務を取り止めています。
飲食店では、すかいらーくグループが29日、ガストなど九州にある50店舗で休業し、77店舗で時短営業しました。
30日は山口県、広島県、愛媛県、高知県で休業する予定で、岡山県、徳島県、香川県で計画閉店する予定です。
マクドナルドでは29日に九州の98店舗で休業し、30店舗で時短営業しました。
くら寿司では29日は九州の56店舗で休業し、スターバックスコーヒージャパンは九州を中心に160店舗で休業や時短営業となりました。
吉野家は29日に九州の80店舗で休業や時短営業で対応しました。
スーパーでは、イオン九州が29日に約200店舗が時短営業し、50店舗以上が臨時休業しました。
30日は240店舗以上が開店時間を遅らせ、10店舗が臨時休業します。
コンビニエンスストアでは29日に、セブン−イレブンが九州や山口県などの約1100店舗が一時休業し、ローソンが九州地区の約800店舗で休業したほか、ファミリーマートは宮崎県・鹿児島県を中心に九州地方で約300店舗が一時休業しています。
百貨店では、福岡県の大丸福岡天神、岩田屋本店、福岡三越、岩田屋久留米店、山口県の大丸下関店、高知県の高知大丸、広島県の広島三越、サテライトショップのそごう広島が30日に休業します。
企業の工場では、トヨタ自動車が30日も国内14の工場すべてで稼働を停止します。
日産自動車は九州にある2つの工場で29日は終日休業し、30日は午前8時から午後5時までの稼働を停止します。
ホンダは熊本県の熊本製作所で29日と30日の工場稼働を停止しています。
マツダは29日夜から30日の夜にかけて広島県の工場と山口県の工場で操業を停止します。
日立製作所は、山口県内の工場で29日の夜と30日の終日、休業します。
東京エレクトロンは熊本県にある工場で29日に続き30日も休業します。
アイリスオーヤマは佐賀県の工場で29日は休業し、30日も稼働を停止します。
キリンビールでは、福岡県の福岡工場で29日午後から一部のラインを止めています。
アサヒビールは福岡県の博多工場を29日の午後5時から製造を停止し、30日も中止します。
サッポロビールは大分県の工場を29日午後から稼働を停止し、30日も終日、休業します。
ソニーは30日に愛知県内の工場2カ所で休業します。
ルネサスエレクトロニクスは、大分県の大分工場で29日午後から30日にかけて生産を一時停止し、愛媛県の西条工場では30日朝から31日にかけて生産を一時停止します。
熊本市の川尻工場では29日から30日にかけて生産を一時停止し、熊本県錦町の錦工場は28日深夜から休業していましたが、30日に再開する予定です。
パナソニックホールディングスの関連会社の「パナソニックデバイスSUNX九州」は鹿児島県にある工場で29日に稼働を停止し、30日は状況をみて判断するとしています。
アサヒ飲料は、兵庫県の明石工場と六甲工場で30日午後から31日まで製造停止します。
ニッカは、鹿児島県のさつま司蒸留蔵と福岡県の門司工場で29日に製造を停止し、30日も休業します。