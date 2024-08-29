ÆÍÉ÷¤Ç²õ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¡Ê£²£¹Æü¸á¸å£²»þ£³£³Ê¬¡¢µÜºê»Ô¤Ç¡Ë¡áÀÐ¸¶Âó³¤»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷£±£°¹æ¤Ï£²£¹Æü¡¢¶å½£¤òË½É÷°è¤Ë´¬¤­¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¤¿¡£

¡¡µÜºê¸©¤Ç¤ÏÆÍÉ÷¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¶å½£¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç·Ù²ü¤¬Â³¤¯¡£

¡¡¡Ö¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤²»¤¬£²²ó¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡×¡£µÜºê»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À­¡Ê£·£µ¡Ë¤Ï¡¢Âç¤­¤¯·¹¤¤¤¿¼Ö¸Ë¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï£²£¸Æü¸á¸å£±£°»þ£µ£°Ê¬º¢¤«¤é¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÊó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢£±£°¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°ìÂÓ¤Ï½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÍÉ÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç¿ô¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£

¡¡ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆ±¸©À¾ÅÔ»Ô¤Ç¤â£²£¹Æü¸áÁ°£±»þº¢¤«¤é¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¡Ö´¤¤¬Èô¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±¸©Æâ¤Ç¤Ï£²£¸¡Á£²£¹Æü¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¶¤«½ê¤ÇÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»ÔÅì¶¿Ä®¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤¿¼ùÌÚÌó£±£°ËÜ¤¬»ÔÆ»¤òºÉ¤®¡¢£²£²À¤ÂÓ¤¬¸ÉÎ©¡£ÅÝÌÚ¤ÇÅÅÀþ¤¬ÀÚ¤ì¡¢½¸Íî¤ÏÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡±Æ¶Á¤ÏËÜ½£¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏÂç±«¤Î¤¿¤á£²£¹Æü¸á¸å£¶»þÈ¾º¢¤«¤é¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£Åìµþ±Ø¤Î²þ»¥Á°¤Ç¤Ï¡¢½ªÆü±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬¤¿¤áÂ©¤ò¤â¤é¤·¤¿¡£

¡¡Åìµþ¤ËÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤Ë¶õÀÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çñ¤Þ¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡££³£±Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Þ¤Ç¤Ëµ¢¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡£³£°Æü¤Ï»°Åç¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤Ç½ªÆü¡¢±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢Åìµþ¡½»°Åç´Ö¡¢Ì¾¸Å²°¡½¿·Âçºå´Ö¤Ï¾å²¼Àþ¤Ç£±»þ´Ö£²ËÜÄøÅÙ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤â¹­Åç¡½ÇîÂ¿´Ö¤ò½ªÆü±¿µÙ¤·¡¢¿·Âçºå¡½¹­Åç´Ö¤Ï±¿¹ÔËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡£Î¾¿·´´Àþ¤È¤â£³£±Æü°Ê¹ß¤â·×²è±¿µÙ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¶õ¤ÎÊØ¤â¡¢£³£°Æü¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬¹ñÆâÀþ£²£¸£·ÊØ¡¢Á´Æü¶õ¤Ï¹ñÆâÀþ£³£´£¶ÊØ¤Î·ç¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£