カラフルなバッグで楽しくおでかけ&お買い物ができる、サンリオキャラクターズのエコバッグが新登場! ふんわりしたパステルカラーがとっても素敵なアイテムをチェックしよう。「むにゅぐるみパティオ」からリリースされるサンリオキャラクターズの「パステル総柄ポーチ付きエコバッグ」は、優しいパステルカラーがカラフルで可愛い、ひとつはあると便利なアイテム。デザインはぐでたま、マイメロディ、ハンギョドン、タキシードサム、マロンクリーム、まるもふびよりの6種類。

ぐでたまはスーパーマーケットに大量出現した楽しいデザイン、マイメロディはバレエシューズやリボンが散りばめられたキュートなデザイン。ハンギョドンは宇宙に出発! タキシードサムはサム、パム、タムの楽しい毎日が優しいカラーで彩られている。マロンクリームはおめかししてお出かけ、まるもふびよりはお部屋でのんびりネットショッピング。各キャラクターの個性が生きたデザインなのも、サンリオファンの心くすぐるポイントだ。キュートな表情のサンリオキャラクターたちが総柄デザインされており、ちょっとしたお出かけバッグにおすすめ。折りたたんだバッグが収納できる丸型のポーチ付きなので、サブバッグとしても持ち歩きできて便利ですよ♪「むにゅぐるみパティオ」対象店舗にて8月29日よりお取り扱いスタート! あなたの好きなサンリオキャラクターをぜひお迎えしてみてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652924