4名引退のドイツ代表、初招集はスティラー1名…ヴィルツやムシアラなど23名招集【UEFAネーショングリーグ】

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ドイツサッカー協会(DFB)は29日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むドイツ代表メンバー23名を発表した。

ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。自国開催のユーロ2024では、準々決勝でスペイン代表相手に2-1で敗れて敗退していた。

期待外れの結果に終わったドイツ。ユーロを最後に、MFトニ・クロースが現役引退、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・シティ)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明しており、多くの選手の入れ替えが起きることとなった。

今回のメンバーには、DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)、FWレロイ・サネ(バイエルン)は休養のために招集外に。シュツットガルトのMFアンジェロ・スティラーが初招集を受けた。

そのほか、GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)やDFヨナタン・ター(レバークーゼン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。

ドイツはリーグA・グループ3に入り、オランダ代表、ハンガリー代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と同居。9月7日にホームでハンガリーと、同10日にアウェイでオランダと対戦する。

今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。

◆ドイツ代表メンバー23名

GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ/スペイン)

DF

ヴァルデマール・アントン(ドルトムント)

ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)

ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)

ダビド・ラウム(RBライプツィヒ)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

MF

ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)

エムレ・ジャン(ドルトムント)

クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

アレクサンダー・パブロヴィッチ(バイエルン)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)

FW

マキシミリアン・バイアー(ドルトムント)

ニクラス・フュルクルク(ウェストハム/イングランド)

カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)

デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)