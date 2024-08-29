4名引退のドイツ代表、初招集はスティラー1名…ヴィルツやムシアラなど23名招集【UEFAネーショングリーグ】
ドイツサッカー協会(DFB)は29日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むドイツ代表メンバー23名を発表した。
ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。自国開催のユーロ2024では、準々決勝でスペイン代表相手に2-1で敗れて敗退していた。
期待外れの結果に終わったドイツ。ユーロを最後に、MFトニ・クロースが現役引退、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・シティ)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明しており、多くの選手の入れ替えが起きることとなった。
今回のメンバーには、DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)、FWレロイ・サネ(バイエルン)は休養のために招集外に。シュツットガルトのMFアンジェロ・スティラーが初招集を受けた。
そのほか、GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)やDFヨナタン・ター(レバークーゼン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。
ドイツはリーグA・グループ3に入り、オランダ代表、ハンガリー代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と同居。9月7日にホームでハンガリーと、同10日にアウェイでオランダと対戦する。
今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。
◆ドイツ代表メンバー23名
GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ/スペイン)
DF
ヴァルデマール・アントン(ドルトムント)
ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)
ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)
ダビド・ラウム(RBライプツィヒ)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
MF
ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)
エムレ・ジャン(ドルトムント)
クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
アレクサンダー・パブロヴィッチ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)
FW
マキシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニクラス・フュルクルク(ウェストハム/イングランド)
カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)
デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)
ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。自国開催のユーロ2024では、準々決勝でスペイン代表相手に2-1で敗れて敗退していた。
期待外れの結果に終わったドイツ。ユーロを最後に、MFトニ・クロースが現役引退、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・シティ)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン)が代表引退を表明しており、多くの選手の入れ替えが起きることとなった。
そのほか、GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)やDFヨナタン・ター(レバークーゼン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。
ドイツはリーグA・グループ3に入り、オランダ代表、ハンガリー代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と同居。9月7日にホームでハンガリーと、同10日にアウェイでオランダと対戦する。
今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。
◆ドイツ代表メンバー23名
GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ/スペイン)
DF
ヴァルデマール・アントン(ドルトムント)
ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)
ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)
ダビド・ラウム(RBライプツィヒ)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
MF
ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)
エムレ・ジャン(ドルトムント)
クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
アレクサンダー・パブロヴィッチ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)
FW
マキシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ニクラス・フュルクルク(ウェストハム/イングランド)
カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)
デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)