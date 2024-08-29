NEW ALBUM『Wandering』2024.8.29 Digital ReleaseDL/ST：https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Wandering＜収録曲＞1.Overture〜Wandering〜2.Flyby [2024.7.17 Digital Release]3.Right Now4.Nocturne5.夢でもし逢えたら [2024.5.15 Digital Release]6.いつか7.この手 [2024.8.7 Digital Release]M-1 作曲・編曲：ONCEM-2〜5,7：作詞・作曲・編曲：ONCEM6：作詞・作曲：ONCE / 編曲：Eiichi Saeki＊ライブ会場限定CD(2枚組)＊2024.8.31 Release（8/31 名古屋 SPADE BOXより販売）\5,500(税込)※ツアー終了後、ONCE Official Online Shopにて販売予定・DISC-1：8/29 配信ALと同内容（全7曲）・DISC-2：「ONLY LIVE ONCE in Billboard」（2024.2.11 Billboard Live TOKYO）で行われたライブ全曲1. Nocturne（at Billboard Live TOKYO 2024）2. Stay With Me（at Billboard Live TOKYO 2024）3. ツキニウタウ（at Billboard Live TOKYO 2024）4. Woman "Wの悲劇"より（at Billboard Live TOKYO 2024）5. Squall（at Billboard Live TOKYO 2024）6. Amazing Grace（at Billboard Live TOKYO 2024）7. 夢でもし逢えたら（at Billboard Live TOKYO 2024）8. Dusk（at Billboard Live TOKYO 2024）9. 愛とか恋とか（at Billboard Live TOKYO 2024）10. 記憶（at Billboard Live TOKYO 2024）『Nocturne (at Billboard Live TOKYO 2024)』2024.8.29 Digital Releasehttps://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Nocturne_live

ライブ・イベント情報



＜ONCE ONEMAN TOUR 2024「Wandering」＞[日程] 2024年10月27日（日）[会場] 愛知 / SPADE BOX[開場 / 開演] 16:15 / 17:00[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）[日程] 2024年10月4日（金）[会場] 大阪 / Music Club JANUS[開場 / 開演] 18:15 / 19:00[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）[日程] 2024年9月7日（土）[会場] 東京 / Shibuya WWW X[開場 / 開演] 16:00 / 17:00[問]ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日/12:00〜18:00）[チケット] 5,500円（税込）[席種]スタンディング（整理番号付）[枚数制限]お一人様各公演4枚まで[年齢制限] 未就学児童入場不可※ご入場時ドリンク代別途要※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。【一般発売】受付期間：8月17日(土)10:00〜URL：https://l-tike.com/ysonce