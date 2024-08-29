ONCE、新アルバム『Wandering』より「Right Now」のMVを公開
杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEが、ニューアルバム『Wandering』よりリード曲の「Right Now」のミュージックビデオを公開した。アルバムリリースに先駆けて公開されたアルバムトレーラーとともにチェックして欲しい。
また、2月に行われたBillboard Live音源で未配信だった「Nocturne」もデジタルリリースされ、セットリスト全曲が配信となった。
●ONCE アルバムコメント
この1年間、今自分が伝えたいものは何か、自分にとって大切なものは何なのかを、過去を振り返ったり、少し立ち止まったり、遠回りしたり…。まだ見ぬ明日へ彷徨いながらも僕のリアルな気持ち、大切なものへのメッセージを曲に込めていきました。
そうやって出来たこのONCEの1年間のサウンドトラックのようなアルバム『Wandering』。きっと皆さんの人生にも寄り添ってくれると思います。ぜひ受け取ってください。
リリース情報
2024.8.29 Digital Release
DL/ST：https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Wandering
＜収録曲＞
1.Overture〜Wandering〜
2.Flyby [2024.7.17 Digital Release]
3.Right Now
4.Nocturne
5.夢でもし逢えたら [2024.5.15 Digital Release]
6.いつか
7.この手 [2024.8.7 Digital Release]
M-1 作曲・編曲：ONCE
M-2〜5,7：作詞・作曲・編曲：ONCE
M6：作詞・作曲：ONCE / 編曲：Eiichi Saeki
＊ライブ会場限定CD(2枚組)＊
2024.8.31 Release（8/31 名古屋 SPADE BOXより販売）\5,500(税込)
※ツアー終了後、ONCE Official Online Shopにて販売予定
・DISC-1：8/29 配信ALと同内容（全7曲）
・DISC-2：「ONLY LIVE ONCE in Billboard」
（2024.2.11 Billboard Live TOKYO）で行われたライブ全曲
1. Nocturne（at Billboard Live TOKYO 2024）
2. Stay With Me（at Billboard Live TOKYO 2024）
3. ツキニウタウ（at Billboard Live TOKYO 2024）
4. Woman "Wの悲劇"より（at Billboard Live TOKYO 2024）
5. Squall（at Billboard Live TOKYO 2024）
6. Amazing Grace（at Billboard Live TOKYO 2024）
7. 夢でもし逢えたら（at Billboard Live TOKYO 2024）
8. Dusk（at Billboard Live TOKYO 2024）
9. 愛とか恋とか（at Billboard Live TOKYO 2024）
10. 記憶（at Billboard Live TOKYO 2024）
『Nocturne (at Billboard Live TOKYO 2024)』
2024.8.29 Digital Release
https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Nocturne_live
ライブ・イベント情報
[日程] 2024年10月27日（日）
[会場] 愛知 / SPADE BOX
[開場 / 開演] 16:15 / 17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）
[日程] 2024年10月4日（金）
[会場] 大阪 / Music Club JANUS
[開場 / 開演] 18:15 / 19:00
[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）
[日程] 2024年9月7日（土）
[会場] 東京 / Shibuya WWW X
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
[問]ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日/12:00〜18:00）
[チケット] 5,500円（税込）
[席種]スタンディング（整理番号付）
[枚数制限]お一人様各公演4枚まで
[年齢制限] 未就学児童入場不可
※ご入場時ドリンク代別途要
※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。
【一般発売】
受付期間：8月17日(土)10:00〜
URL：https://l-tike.com/ysonce
関連リンク
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