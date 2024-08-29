¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤âÀä»¿¡ª¤â¤·¤âÁ´À¹´ü¤Î±óÆ£°ìÉ§¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤é¡Ä¤ËËÜ¿Í²óÅú¡Ö3µåÏ¢Â³¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÂ¿Ê¬¡×
¡¡BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î±óÆ£°ìÉ§»á¡Ê69¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®Îõ¤Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê83¡Ë¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤¬¸½Ìò»þÂå¡¢Åê¼ê¡¦±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£»á¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¼¡¡¹¤ËµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤Î±óÆ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢ÂçÃ«¤âÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢±óÆ£»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¼¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢Èà¤ÏÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÀå¤ò´¬¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂ®¤µ¤âÈ´¤±¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤É¤³¤í¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¥º¥ÐÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡©ÆÁ¸÷¥¢¥Ê¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤«±óÆ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤éÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±óÆ£»á¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¡£¡Ö3µåÏ¢Â³¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤»µå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤ê¤òÊü¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡È´°ÇÔ¡É¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£»á¤Ï¡ÈËüÇ¯B¥¯¥é¥¹¡É¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÂçÍÎ¤Ò¤È¶Ú¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»134¾¡¡Ê128ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åê¼ê¤Ê¤¬¤é¤Ë½ÓÂ¡¢¥¹¥ê¥à¤ÇÃËÁ°¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£