クロミがテーマの可愛らしいパフェが資生堂パーラーに登場! 数量限定『クロミ スペシャルパフェ』の魅力をお届けしよう。2024年9月1日(日)〜10月31日(木)の期間、資生堂パーラーに数量限定で登場する『クロミ スペシャルパフェ』は、サンリオキャラクターズとコラボした『ラング ド シャ ブラン』の発売を記念して登場するスイーツ。10月31日に誕生日を迎えるクロミをテーマとしており、クロミのチャームポイントである黒いずきんとピンクのどくろをモチーフにした、ハロウィンにインスピレーションを受けたパフェに仕上げられている。紫のフリュイルージュのクリームや竹炭を混ぜ込んだ黒のチョコレートムースがふんだんに使われており、クロミ的なちょっぴりダークな印象を与えるずきんやどくろをかたどったクッキーなどのお菓子に3種のベリーでカラフルさをプラス。甘い×酸っぱいのクロミらしいパフェを楽しむことができる。クロミのスペシャルパフェのお取り扱いは「銀座本店サロン・ド・カフェ」、「サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」、「ザ・ハラジュク」にて展開される。気になる方・お召し上がりになりたい方は、お店に行く前に当日の提供状況を各店舗にご確認しておくといいですよ♪(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L653532