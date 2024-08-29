¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Èbody¡×ÀõÅÄÉñ¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿À¤¬¡¢³¤¤Î½÷¿À¤Ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤µ¤ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÀõÅÄÉñ¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ë¡Û
Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¤¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Éñ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦½÷¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Èbody¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê³¤¤ËÈþ¤·¤¤¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¹ßÎ×¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¿Í¤È³¤¡¡ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿À¤¬¡¢³¤¤Î½÷¿À¤Ë¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖANTIPRIMA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÀõÅÄÉñ¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ë¡Û
¡ÖåºÎï¤Ê³¤¤ËÈþ¤·¤¤¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¹ßÎ×¡×ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖSUMMER¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¯¤ÆÆ©ÌÀ¤Ê³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿åÃå¤òÃå¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤¯¤Ó¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤äÈþµÓ¤Ê¤É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤½¤ó¤ÊÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖANTIPRIMA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)