【洪水警報】埼玉県・さいたま市、熊谷市に発表
気象台は、午後9時41分に、洪水警報をさいたま市、熊谷市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を川島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・さいたま市、熊谷市に発表
埼玉県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、30日明け方まで低い土地の浸水に、30日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
30日昼前にかけて警戒
■川越市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■熊谷市
□洪水警報【発表】
30日昼前にかけて警戒
■川口市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■秩父市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■東松山市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■上尾市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■入間市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 29日夜遅く
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■志木市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 29日夜遅く
■北本市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 29日夜遅く
■坂戸市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 29日夜遅く
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
■鶴ヶ島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■日高市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■ふじみ野市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 29日夜遅く
■三芳町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■越生町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■滑川町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■嵐山町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■小川町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■川島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
30日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■吉見町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■鳩山町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■ときがわ町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
■小鹿野町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く