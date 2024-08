台風10号の影響により、8月31日と9月1日に予定されていた『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 「ベガ」「アルタイル」』愛知公演の中止が29日、発表された。アップフロントプロモーションが公式サイトで「中止のお知らせ」を掲出。「8月31日、9月1日に開催を予定しておりました『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 「ベガ」「アルタイル」』愛知公演について各所実施に向けて検討・調整をして参りましたが台風10号による公共交通機関への影響およびご来場いただくお客様の安全を考慮した結果、『中止』とさせていただくこととなりました」と伝えた。

チケットの払い戻し方法などは、後日オフィシャルサイトなどで案内するとした。「公演を心待ちにして頂いたお客様には大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。同ツアーは、ハロー!プロジェクトのグループが総出演するコンサートツアー。愛知公演は、名古屋国際会議場センチュリーホールで予定され、モーニング娘。'24、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルがラインナップされていた。