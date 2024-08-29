【大雨警報】埼玉県・さいたま市、秩父市、上尾市、桶川市、北本市、ふじみ野市などに発表
気象台は、午後9時1分に、大雨警報（土砂災害）をさいたま市、秩父市、上尾市、桶川市、北本市、ふじみ野市、嵐山町、小鹿野町に発表しました。また洪水警報を入間市、坂戸市に発表しました。
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埼玉県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部では、30日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■川口市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■秩父市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■上尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■入間市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■桶川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■北本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■坂戸市
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■日高市
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■ふじみ野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三芳町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■越生町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■嵐山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■小川町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■吉見町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■鳩山町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■ときがわ町
□大雨警報
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■小鹿野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm