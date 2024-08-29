¸º±ö¤·¤Ä¤Ä¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ªÆÚ¤³¤Þ¤ÈÄ¹°ò¤Î¹õ¿Ý¥À¥ì¤Îºî¤êÊý
ÉáÃÊ¤Î¼«¿æ¤ä³°¿©¤Ï¡¢°Õ³°¤È±öÊ¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤³¤½à¸º±öá¤ËÃíÌÜ¤ò¡ª¡¡ÇöÌ£¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢³Ú¤¦¤Þ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹õ¿Ý¤Ç±öÊ¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤Ë¡ªÆÚ¤³¤Þ¤ÈÄ¹°ò¤Î¹õ¿Ý¥À¥ì¤Îºî¤êÊý
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¾Æ¤¤¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¹õ¿Ý¥À¥ì¤Î»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¡¢¤Í¤®¤ä¤³¤·¤ç¤¦¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤Ë¡£Ä¹°ò¤Ë¤Ï¡¢Ì£¤ò¤«¤é¤Þ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¿©±öÁêÅöÎÌ1.3g
ÆÚ¤³¤ÞÆù¡Ä120g
Ä¹°ò¡Ä120g
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ÊA¡Ë¹õ¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡ÊA¡Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸1
¾®¥Í¥®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ëºî¤êÊý Ä¹°ò¤ò1cmÉý¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤ÆÇ®¤·¡¢1¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡Ê3¡ËA¤ò²Ã¤¨¤ÆÍí¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¾®¥Í¥®¡¢ÁÆ¤Ó¤¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2024Ç¯¡ÖÈþ¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ú¤¦¤Þà¸º±öá¥ì¥·¥Ô¡×
Ä´Íý¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÚÂ¼ÍÚ¡¡»£±Æ¡¿»ÔÀ¥¿¿°Ê¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¯»ÖÂ¼°É»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¦±ÉÍÜ´Æ½¤¡¿»ûÅç¥â¥¨¥«
¢¨³ÆÄ´Ì£ÎÁ¤Î±öÊ¬Ê¬ÎÌ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ°ÂÎÌ¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨µºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë±öÊ¬ÎÌ¤Ï¡¢1¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡£