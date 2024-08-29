【大雨警報】埼玉県・川越市、川口市、所沢市、三芳町、小川町、吉見町などに発表
気象台は、午後8時37分に、大雨警報（土砂災害）を川越市、川口市、所沢市、三芳町、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町に発表しました。
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南部、北部では、29日夜遅くから30日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■川越市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■川口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■入間市
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■日高市
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■三芳町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■越生町
□大雨警報
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■小川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■吉見町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■鳩山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
■ときがわ町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃