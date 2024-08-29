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気象台は、午後8時37分に、大雨警報（土砂災害）を川越市、川口市、所沢市、三芳町、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・川越市、川口市、所沢市、三芳町、小川町、吉見町などに発表

南部、北部では、29日夜遅くから30日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■川越市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■川口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■所沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■飯能市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■狭山市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■入間市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■日高市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■三芳町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■毛呂山町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■越生町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■小川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■吉見町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■鳩山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

■ときがわ町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃