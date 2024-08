Emeraldが、8月28日に3rdアルバム『Neo Oriented』をリリースした。

(参考:Emeraldが体現した“ネオソウルと折衷主義の復権” bonobos迎えた渋谷WWW公演レポ)

今作は7年ぶりのフルアルバムに。アルバム初回購入特典として、『サウンド&レコーディング・マガジン』(リットーミュージック)にて行われたミックスコンテストの最優秀賞受賞者によるEmeraldの楽曲「MIRAGE」の音源、同曲レコーディングエンジニアの向啓介によるリミックス音源、高木陽(Dr)による「ストレンジバード」リミックス音源、藤井健司(Mani)による「Sunrise Love」リミックス音源が配布される。

また、今作のリードトラック「ストレンジバード」のMVも公開。監督は2021年にリリースされた「Sunrise Love」のMVでも監督を務めた三宅恭平が務めている。Emeraldのメンバーが音楽を通じて出会うことがなかった世界線を淡々と描くことで、バンドが存在するということの意味を伝える作品となっているという。

さらに、9月には東名阪リリースツアー『Ray of hope』を開催。大阪と名古屋公演にはゲストにFirst Love is Never Returnedを迎えることが決定しており、ファイナル公演となる9月20日は東京キネマ倶楽部にてワンマンライブが予定されている。

■Emerald 中野陽介(Vo) コメント ストレンジバードのMVは長く僕が通うバーのマスターが作ってくれました。 「Emeraldメンバーが出会っていなかったら」というパラレルワールドが、ラスト50秒の長回しの中で撹拌され現実へと帰結する。とても不思議でありながら、人間的温かみ、営みを感じることができる4分間の貴重な映像作品です。初となったEmeraldメンバーの演技もいい味を出してます。 この舞台となった場所は実際に存在し、スタッフや常連も実在する人物達で構成されています。このバーに通って過ごした時間の記憶が、この曲の歌詞を書き上げる上で背中を押してくれたことは確かです。僕がこの店で出会ったみんなは、他者に温かい眼差しを持ったサバイバー達です。自分の日々を必死で生きながらも、互いに向けた温かい眼差しを忘れない。そうした温かさは時に、絶対的に固定されて動かないとされる風見鶏だって、空へ羽ばたかせる力になるんだよと、僕は歌いたかったんです。身をもって、それを表現できるMVを作れたことがとっても嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)