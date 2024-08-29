　本日の日経平均株価は、米エヌビディア が時間外取引で急落したことを受け半導体関連株が売られ、前日比9円安の3万8362円と3日ぶりに小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を6620円→6240円に引き上げたやまみ <2820> [東証Ｓ]など。そのほか、Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ <9418> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1451> ＫＨＣ　　　　東Ｓ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2498> オリコンＨＤ　東Ｓ　サービス業
<2820> やまみ　　　　東Ｓ　食料品

<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4768> 大塚商会　　　東Ｐ　情報・通信業
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品

<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6417> ＳＡＮＫＹＯ　東Ｐ　機械
<6458> 新晃工　　　　東Ｐ　機械
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業

<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9418> ＵＮＥＸＴ　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9828> ゲンキＧＤＣ　東Ｓ　小売業

株探ニュース