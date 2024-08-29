本日の【上場来高値更新】 やまみ、ＵＮＥＸＴなど20銘柄 本日の【上場来高値更新】 やまみ、ＵＮＥＸＴなど20銘柄



本日の日経平均株価は、米エヌビディア が時間外取引で急落したことを受け半導体関連株が売られ、前日比9円安の3万8362円と3日ぶりに小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を6620円→6240円に引き上げたやまみ <2820> [東証Ｓ]など。そのほか、Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ <9418> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1451> ＫＨＣ 東Ｓ 建設業

<1968> 太平電 東Ｐ 建設業

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<2498> オリコンＨＤ 東Ｓ サービス業

<2820> やまみ 東Ｓ 食料品



<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品



<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ 機械

<6458> 新晃工 東Ｐ 機械

<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品

<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業



<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業

<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業

<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ 小売業



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