「なんて賢くて愛らしいの」

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは、8月29日に投稿を更新。同チーム所属の大谷翔平選手と愛犬・デコピンのラブラブショットを公開しました。同アカウントは「Shohei and Decoy on their bobblehead night(翔平とデコイ、ボブルヘッドナイト)」とつづり、7枚の写真と1本の動画を載せています。デコピンに顔をなめられて幸せそうな笑顔を浮かべる大谷選手や、デコピンとの始球式の様子などです。大谷選手とデコピンの強い絆がなんともほほ笑ましいです。

デコピンメインの動画も公開

コメントでは、「おりこうちゃん過ぎて涙でる〜」「始球式、ナイスピッチングでした」「なんて賢くて愛らしいの」「可愛い&感動」「なんてかわいい」「デコピンちゃん!スゴいスゴい」「我が家のワンコじゃ出来ないよ」と、称賛の声が多く上がっています。同日の別投稿では、始球式でのデコピンの活躍がよく分かる動画を公開。大谷選手の指示を待ち、ボールをくわえて走るデコピンの姿にスポットを当てています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:ナカムラ)