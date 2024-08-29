¿÷·Á¤¢¤¤³à²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼áÇÐÍ¥É×¤È¥ì¥¢¤ÊÈÖÁÈ¶¦±é2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¸Æ¤Ö¡Ö¥®¥ã¥ì¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·Ìî¹ÀÀ®¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¿÷·Á¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÏÍµÈ¤ÎÊÉ¡£É×ÉØ¤Ç¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¹õ¤Î¸ª½Ð¤·°áÁõ¤Ë¡¢¹õÈ±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¿÷·Á¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÅ·Ìî¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿÷·Á¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤¤³¤µ¤ó¤ÏÈþ¤·¤¯¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç»Å»ö¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥«¥á¥é²ó¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌÌÇò¤½¡¼¡×¡Ö¥®¥ã¥ì¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Å·Ìî¤Ï2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åì±ÇÀ©ºî¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡×¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó¡¦µÌºóÌéÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£