ONE N′ ONLY 、3rd EP『Fiesta』の新ビジュアル解禁！収録曲「Free Hug」のTikTok投稿もスタート

■鮮やかで、明るい雰囲気の新ビジュアルでも、『Fiesta』の世界観を表現!

ONE N’ ONLYが、10月2日に発売する3rd EP『Fiesta』の新ビジュアルを公開した。

今回解禁された新ビジュアルは、ラグジュアリーかつ重厚感のある衣装を身に纏い、カラフルで彩度が強いデザインを施したものに。鮮やかで、明るい雰囲気は、まさに『Fiesta』(スペイン語で祝祭・パーティーという意味)を表現するビジュアルとなっている。

また、EPの発売に先駆け、8月26日に『Fiesta』に収録されている新曲「Free Hug」のサビ音源がTikTokで解禁され、メンバーのダンス動画が投稿された。

「Free Hug」は“無償の愛・優しさ”をテーマにした楽曲で、覚えやすくキャッチーな「ハグ」をする振り付けが特徴となっている。

EP『Fiesta』は、“JK-POP”と“Latin Music”を融合した、唯一無二の音楽スタイル“Jatin Pop”へと進化した今のONE N’ ONLYを象徴するような”お祭り騒ぎなEP”。

リード楽曲「Fiesta」は、9月から始まる秋ツアーのタイトルにもなっており、“お祭りのように盛り上がれる”爆上げソングに仕上がっている。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

EP『Fiesta』

