´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÀÈÈºáµ¿ÏÇ¡á½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ¨Ã¦Âà¤òÈ¯É½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÁá¡¹¤Ë·èÊÌ
2024Ç¯8·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹ñÌ±ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNCT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥¤¥ë¤¬ÀÈÈºá¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£µ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ïÃ¦¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¼ê´Ë¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ÛÎã¤Î¶¯¹ÅÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖºÇ¶á¥Æ¥¤¥ë¤¬ÀÈÈºá¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®Ãæ¡¢Åö³º»ö·ï¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Æ¥¤¥ë¤È¶¨µÄ¤ÎËö¤ËÃ¦Âà¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥Æ¥¤¥ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÃ¦ÂàÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¥Æ¥¤¥ë¾Ã¤·¡É¤ËÁö¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØWeverse¡Ù¤ÎNCT 127¤Î¾Ò²ð¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤«¤ï¤ê¡¢NCT 127¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Æ¥¤¥ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥è¥ó¤È¥Æ¥è¥ó¤â¥Æ¥¤¥ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö°ÛÎã¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖSUPER JUNIOR¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ó¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤â¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢19Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËYouTube¤ÇSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NCT¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¤¸¤¯¡¢Áá¡¹¤Ë¥Æ¥¤¥ë¤È¤Î·èÊÌ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤ÀÁÜººÃæ¤Ê¤Î¤ËÃ¦Âà¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÀÈÈºá¼Ô¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¤Ï¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤âÃ¦Âà¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÂ¨Ã¦Âà¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê½Åºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¼êÊü¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¡Ö³Î¼Â¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤Ê¤É¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖSM¥¨¥ó¥¿½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÀ´ØÏ¢¤ÎÌäÂê¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯µ¯¤³¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¤ÄÌÜ¤À¡©¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÈÈºá¼Ô¤¬¼Ò²ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£Áê±þ¤ÎÈ³¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë