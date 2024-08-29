¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤ 2Ãå10²ó¤Î·ø¼ÂÇÉ¤¬ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø
¡¡¤â¤¦¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£½Å¾Þ¤ÇÌÜ²¼2ÀïÏ¢Â³2Ãå¤Î¥¥ó¥°¥º¥Ñ¥ì¥¹(²´5¡¢Èþ±º¡¦¸ÍÅÄÇîÊ¸±¹¼Ë)¤¬¡¢¿·³ãµÇ°(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¼Ç2000m)¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥¥ó¥°¥º¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÉã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢Êì¥É¥Ð¥¦¥£¥Ï¥¤¥Ä¡¢Êì¤ÎÉãDubawi¤Î·ìÅý¡£Êì¤Ï11Ç¯¤ÎÊÆG1¥¤¥¨¥íー¥ê¥Ü¥óS¤ÎÇÆ¼Ô¡£Á´»Ð¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ï¥¤¥Ä¤Ï18Ç¯¤Î¥Õ¥£¥êー¥º¥ì¥Ó¥åー¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¾·»¤Î¥é¥ó¥É¥ª¥Ö¥ê¥Ð¥Æ¥£¤Ï20Ç¯¤ÎÉçÍÖS¤òÀ©¤·¡¢21Ç¯¤Î¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç19Àï4¾¡¡£¥â¥¿¤ìÊÊ¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢2Ãå10²ó¤ÈÀËÇÔ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ï³Î¤«¤À¡£3ÁöÁ°¤ÎÈþ±ºS¤òÀ©¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥óÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡¢¼·Í¼¾Þ¤È½Å¾Þ¤Ç2ÀïÏ¢Â³2Ãå¤À¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤À¡£µÍ¤á¤¬´Å¤¤È¿ÌÌ¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¤âÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ò¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥µ¥Þー2000¥·¥êー¥º¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë(¥ì¥Ã¥É¥é¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬2Ãå¤Ê¤éÆ±ÅÀÍ¥¾¡)¡£·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£º£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£