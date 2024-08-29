¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¢à¥ì¥Ù¥ë58á¤ò¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ÇÊó¹ð¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê´¶¤¸¤ËÎ®Îï¤Ê±éÁÕ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹â¶¶ÍÎ»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç28Æü¤Ë58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¥ì¥Ù¥ë58¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢·è¤á¥Ý¡¼¥º¤È¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê´¶¤¸¤ËÎ®Îï¤Ê±éÁÕ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕÄ°¤¤¤Æ¡Á¡¡º£Æü¤â¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ä¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£