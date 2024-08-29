Insta360が自社ECサイトで、「シルバーウィークセール」を実施している。最大40%OFFでアクションカメラなどを販売中だ。期間は9月18日（水）まで。

同社の360°アクションカメラなどを対象としたセール。最も割引率が高いのは「Insta 360 Ace」の40％OFFとなる。

セール期間

8月28日（水）16時00分～9月18日（水）16時00分

対象機種

Insta360 Ace Pro 通常版

6万7,800円→5万2,800円（22%OFF）

Insta360 Ace 通常版

5万5,000円→3万3,300円（40%OFF）

Insta360 X3 通常版

6万8,000円→5万7,800円（15%OFF）

Insta360 GO 3 通常版 32GB

5万7,500円→4万6,000円（20%OFF）

Insta360 GO 3 通常版 64GB

6万500円→4万8,400円（20%OFF）

Insta360 GO 3 通常版 128GB

6万4,800円→5万1,800円（20%OFF）

Insta360 Flow 通常版

2万900円→1万9,220円（8%OFF）

Insta360 Flow クリエーターキット

2万8,000円→2万4,640円（12%OFF）

Insta360 ONE RS ツイン版

7万5,180円→5万300円（33%OFF）

Insta360 ONE RS 4K版

4万3,120円→3万4,400円（20%OFF）

Insta360 Link

4万5,800円→3万600円（33%OFF）

Insta360 ONE X2

5万5,000円→3万8,500円（30%OFF）