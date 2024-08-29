キャンペーン：Insta360「シルバーウィークセール」が開催中 ライカ共同開発の「Ace Pro」が22％OFFなど
Insta360が自社ECサイトで、「シルバーウィークセール」を実施している。最大40%OFFでアクションカメラなどを販売中だ。期間は9月18日（水）まで。
同社の360°アクションカメラなどを対象としたセール。最も割引率が高いのは「Insta 360 Ace」の40％OFFとなる。
セール期間
8月28日（水）16時00分～9月18日（水）16時00分
対象機種
Insta360 Ace Pro 通常版
6万7,800円→5万2,800円（22%OFF）
Insta360 Ace 通常版
5万5,000円→3万3,300円（40%OFF）
Insta360 X3 通常版
6万8,000円→5万7,800円（15%OFF）
Insta360 GO 3 通常版 32GB
5万7,500円→4万6,000円（20%OFF）
Insta360 GO 3 通常版 64GB
6万500円→4万8,400円（20%OFF）
Insta360 GO 3 通常版 128GB
6万4,800円→5万1,800円（20%OFF）
Insta360 Flow 通常版
2万900円→1万9,220円（8%OFF）
Insta360 Flow クリエーターキット
2万8,000円→2万4,640円（12%OFF）
Insta360 ONE RS ツイン版
7万5,180円→5万300円（33%OFF）
Insta360 ONE RS 4K版
4万3,120円→3万4,400円（20%OFF）
Insta360 Link
4万5,800円→3万600円（33%OFF）
Insta360 ONE X2
5万5,000円→3万8,500円（30%OFF）