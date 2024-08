毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする「with MUSIC」。次回 9月7日(土)の出演アーティストと歌唱楽曲情報を解禁!

あいみょんの「with MUSIC」初パフォーマンスが決定!成田凌主演の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ「降り積もれ孤独な死よ」の主題歌として書き下ろした最新曲「ざらめ」と、5月にリリースした、杉咲花主演ドラマの主題歌「会いに行くのに」を歌唱。

トークでは、観覧のファン120人からあいみょんへの質問を募集。ファンの質問にあいみょん本人が直接答える!

今年5ヶ月連続リリースで話題となった、今最も勢いのあるバンド Mrs. GREEN APPLEのパフォーマンスが決定!「コロンブス」をテレビ初披露。さらに、人と人とのつながりを描いた連続リリースの締めくくりとなる最新曲「familie」の2曲を観客の前で披露。

デビューから21年を迎えたスキマスイッチの「with MUSIC」初出演が決定!リリースから20年経った今も尚幅広い世代に支持され、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した名曲「奏(かなで)」と最新曲「逆転トリガー」を、パリオリンピックの名シーンと共にスペシャルライブでお届け。

伝説的復活をした男闘呼組メンバーを中心とした、寺岡呼人プロデュースによるバンド Rockon Social Clubのパフォーマンスが決定!初の日本武道館公演目前の彼らが、最新曲「Summer of Love」を披露。

“SEVENTEENの弟分”として今年の1月にデビューし、TikTokの累積再生回数は開設から短期間で2億回を突破。グローバルに活躍するボーイグループ TWSは、最新曲の「If I'm S, Can You Be My N?」をパフォーマンス!

<出演者>

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

アーティスト(※五十音順):あいみょん、スキマスイッチ、TWS、Mrs. GREEN APPLE、 Rockon Social Club

