◆初音ミク、再び歌舞伎の舞台へ

【モデルプレス=2024/08/29】初音ミクが出演する歌舞伎作品「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』」の2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」)における上演が決定。5月24・25日の上映を予定しており、歌舞伎俳優・中村獅童と共演する。本公演では、バーチャルシンガー『初音ミク』が獅童と共演。2025年5月24日(土)・25日(日)に、大阪・関西万博のNTTパビリオンデーの催しの一環として、EXPOホール「シャインハット」にて上演する。最新技術と日本伝統芸能の融合によって実現する革新的なステージにを届ける。

◆公演概要

「超歌舞伎」の初演は2016年。古典歌舞伎である『義経千本桜』と、初音ミクの人気楽曲の一つ『千本桜』の世界観から着想を得た演目『今昔饗宴千本桜』を、歌舞伎の様式美と日本電信電話株式会社(以下NTT)の最先端テクノロジーを融合させて舞台化した唯一無二のテンターテインメントとして上演したのが始まり。歌舞伎俳優として舞台・映画・テレビと幅広い分野で活躍する獅童と、バーチャルシンガー『初音ミク』の次元を超えた競演は話題となり、2017年には「Digital Contents of the Year ‘16/第22回 AMD アワード」の最高賞である「大賞/総務大臣賞」を受賞。2019年には歌舞伎発祥の地・京都に立つ、日本最古の歴史を持つ劇場・南座にも進出し、2023年には東京・歌舞伎座での初上演も実現した。最新公演となる『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』では、2024年8月29日(木)に開通したばかりの日本・台湾を結ぶ次世代インフラ「IOWN APN」を活用した最新の情報通信技術と日本伝統芸能の融合による新たな価値創造をテーマに、これまでの『今昔饗宴千本桜』をさらに超える驚きの体験を届ける。(modelpress編集部)公演名:超歌舞伎Powered by IOWN『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』公演日時(予定):2025年5月24日(土)16時〜/25日(日)14時〜講演場所:大阪・関西万博会場 EXPO ホール「シャインハット」出演:中村獅童、初音ミク、他【Not Sponsored 記事】