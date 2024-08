大リーグのロサンゼルス・ドジャースが日本時間2024年8月29日、Xやインスタグラムを更新し、大谷翔平選手が愛犬・デコピンとともに始球式を行った写真などを投稿した。SNSでは「いい写真すぎる」などと絶賛する声が上がっている。

「今夜の主役はデコピン」

日本時間29日に行われたドジャース対オリオールズ戦では、大谷選手とデコピンのボブルヘッド人形が配布された。また、大谷選手がデコピンと始球式を行い、その様子をドジャースの公式Xアカウントが動画で投稿。

ドジャースのXアカウントは同日、「今夜の主役はデコピン」「可愛らしい始球式」などという文言とともに、デコピンがスタジアムに到着する様子や、始球式での複数の写真や動画を投稿していた。インスタグラムでも、同様のものが見られる。

SNSでは、大谷選手とデコピンのツーショットに、「いい写真すぎる」「今までで1番幸せそうな大谷さん写真かもしれない」「良い笑顔してる」「賢い。そして、かわいい」「愛おしすぎて泣いた」などと絶賛する声が上がっている。

同日の試合では、大谷選手が今季42本塁打・42盗塁に記録を伸ばしている。

Decoy and Shohei with the cutest first pitch you've ever seen. ?? pic.twitter.com/fEoFRxMOH4

- Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 29, 2024