Mrs. GREEN APPLE、「familie」MVのアットホームな“Behind the Scenes”公開
Mrs. GREEN APPLEが“5ヶ月連続リリース”の締めくくりとなる「familie」のミュージックビデオより、その撮影の裏側が見られる“Behind the Scenes”をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
大森元貴 (Vo/G)、若井滉斗 (G)、藤澤涼架 (Key)ほか、二家本亮介(B)、兼松衆(Org)、河村吉宏(Dr)、クラカズヒデユキ(Per)といったサポートミュージシャンが集って行われた撮影はアットホームな空気感に満ちたもの。その撮影の模様を見ることができる映像だ。
また、10月から11月にかけて世界最大級のアリーナ会場であるKアリーナ横浜で、定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞を計10公演開催することも決定しており、同公演には約20万人の動員が見込まれている。
■5ヶ月連続リリース第5弾「familie」
配信リンク：https://lnk.to/mga_familie
※Honda 新型FREED CMソング
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』
公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー
主演：Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)
Planner and General Producer：大森元貴
Director：井上和行
General Director：ウォーリー木下
General Creative Director：大田高彰
公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/
公式X：＠twl_movie
公式TikTok：＠twl_movie
Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners
▼ストーリー
白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。
「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
【追加公演】
11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
【追加公演 オフィシャルFC「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付(抽選)】
受付期間：8月20日(火)8:00〜8月27日(火)23:59
申込条件：申込者・同行者ともに「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方
※受付対象公演：追加公演2daysのみ
※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます
■LIVE from ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
関連リンク
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