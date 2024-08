Mrs. GREEN APPLEが“5ヶ月連続リリース”の締めくくりとなる「familie」のミュージックビデオより、その撮影の裏側が見られる“Behind the Scenes”をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。大森元貴 (Vo/G)、若井滉斗 (G)、藤澤涼架 (Key)ほか、二家本亮介(B)、兼松衆(Org)、河村吉宏(Dr)、クラカズヒデユキ(Per)といったサポートミュージシャンが集って行われた撮影はアットホームな空気感に満ちたもの。その撮影の模様を見ることができる映像だ。

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』



公開日:2024年9月13日(金)全国ロードショー公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)Planner and General Producer:大森元貴Director:井上和行General Director:ウォーリー木下General Creative Director:大田高彰公式サイト:http://thewhitelounge-movie.jp/公式X:@twl_movie公式TikTok:@twl_movieⒸ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners▼ストーリー白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。