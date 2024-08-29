■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』



公開日：2024年9月13日(金)全国ロードショー公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー主演：Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)Planner and General Producer：大森元貴Director：井上和行General Director：ウォーリー木下General Creative Director：大田高彰公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/公式X：＠twl_movie公式TikTok：＠twl_movieⒸ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners▼ストーリー白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。