“新生”ドイツ代表のメンバーが発表！　EURO2024組が中心もシュティーラーが初招集

ドイツサッカー連盟(DFB)は29日、9月のインターナショナルマッチウィークを戦うドイツ代表のメンバー23名を発表した。今夏に開催されたEURO2024で、ドイツ代表はベスト8で敗退。開催国として優勝を目指しながら、後にトロフィーを掲げることとなるスペイン代表との死闘に1−2で敗れ、準々決勝で姿を消していた。大会終了後には、MFトニ・クロースが現役を引退したほか、GKマヌエル・ノイアー、MFイルカイ・ギュンドアン、FWトーマス・ミュラーら、長年にわたってドイツ代表を支えてきた面々が続々と代表引退を表明。1つの時代に終止符が打たれていた。

