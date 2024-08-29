『with MUSIC』次回放送にあいみょん、スキマスイッチ、TWS、Mrs. GREEN APPLE、Rockon Social Clubの出演決定

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■Mrs. GREENAPPLEは、「コロンブス」と「familie」の2曲を披露！

9月7日放送の日本テレビ『with MUSIC』の、出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト・歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

あいみょん「ざらめ」「会いに行くのに」

スキマスイッチ「奏（かなで）」「逆転トリガー」

TWS「If I’m S, Can You Be My N?」

Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」「familie」

Rockon Social Club「Summer of Love」

■あいみょん

あいみょんの『with MUSIC』初パフォーマンスが決定。成田凌主演ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌として書き下ろされた最新曲「ざらめ」と、5 月にリリースした杉咲花主演ドラマの主題歌「会いに行くのに」を歌唱する。さらにトークも。観覧に来たファン120人から、あいみょんへの質問を募集。ファンにあいみょん本人が直接答える。

■Mrs. GREENAPPLE

2024年に5ヵ月連続リリースをして話題となった、今最も勢いのあるバンドMrs. GREENAPPLEのパフォーマンスが決定。「コロンブス」をTV初披露。さらに、人と人との繋がりを描いた、連続リリースの締めくくりとなる最新曲「familie」のも観客の前で披露する。

■スキマスイッチ

デビューから21年を迎えた、スキマスイッチの『with MUSIC』初出演が決定。リリースから20年経った今もなお、幅広い世代に支持され、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した名曲「奏（かなで）」と、最新曲「逆転トリガー」をパリオリンピックの名シーンとともにSPライブで届けられる。

■Rockon Social Club

伝説的復活をした男闘呼組メンバーを中心とした、寺岡呼人プロデュースによるバンドRockon Social Clubのパフォーマンスが決定。初の日本武道館公演目前の彼らが、最新曲の「Summer of Love」を披露する。

■TWS

“SEVENTEEN の弟分”として2024年1月にデビューし、TikTokの累積再生回数は開設から短期間で2億回を突破。グローバルに活躍するボーイグループ・TWSは、最新曲の「If I’m S, Can You Be My N?」をパフォーマンスする。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

09/07（土）19:56～20:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演：あいみょん、スキマスイッチ、TWS、Mrs. GREEN APPLE、 Rockon Social Club ※五十音順

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/