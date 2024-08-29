【台風10号】一部地域で通信できない状況 エリアまとめ（午後5時時点）
台風10号による通信への影響です。
大手携帯キャリア4社によりますと、午後5時時点で、以下の地域で通信が利用できなかったり、利用しづらかったりする状況が発生しているということです。台風10号の影響による停電や、伝送路の故障などが原因だとしています。
●NTTドコモ
長崎県 長崎市、佐世保市、五島市、大村市、諫早市、長与町
熊本県 上天草市、天草市、八代市、五木村、球磨村、相良村、芦北町、御船町、苓北町、小国町、南小国町
大分県 大分市、佐伯市、国東市、別府市
宮崎県 小林市、日向市
鹿児島県 鹿児島市、いちき串木野市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、伊佐市、指宿市、大崎町、さつま町、三島村、奄美市、喜界町・龍郷町、屋久島町、中種子町、南種子町、南大隅町・肝付町・錦江町、姶良郡湧水町
●KDDI
長崎県 佐世保市、平戸市、松浦市
大分県 佐伯市
宮崎県 小林市、門川町、椎葉村
鹿児島県 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、三島村、十島村、さつま町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、喜界町
●ソフトバンク
長崎県 諫早市、大村市、新上五島町
熊本県 八代市、天草市、高森町、御船町、錦町、湯前町
大分県 大分市、佐伯市、豊後高田市、宇佐市、豊後大野市、由布市、九重町
宮崎県 都城市、日南市、小林市、串間市、えびの市、門川町、諸塚村、美郷町
鹿児島県 鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、肝付町、屋久島町、喜界町
●楽天モバイル
大分県 佐伯市
宮崎県 椎葉村
鹿児島県 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、三島村、十島村、さつま町、大崎町 、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、龍郷町・喜界町4社とも、該当する地域では緊急通報についても利用できない場合があるとして、固定電話や公衆電話を使うよう呼びかけています。