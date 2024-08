阪急電鉄は、「トムとジェリー」とコラボレーションしたラッピング列車を神戸線・宝塚線・京都線で運行している。運行は2025年3月27日(木)までで、9月4日(水)からは1日乗車券の販売やスタンプラリーを開始。9月11日(水)にはグッズを発売する。ほかにもフォトスポットやコラボフード、ラッピングバスなど含め、大々的に展開されている。

「トムとジェリー×阪急電車」ラッピング列車が運行

このコラボは、「トムとジェリー」が2025年に誕生から85周年を迎えるにあたり実現したもの。車体の外面にも車内にも作品の世界が広がるラッピング列車「トムとジェリー号」は、神戸線・宝塚線・京都線の各線でそれぞれデザインの異なる車両が1編成ずつ、計3編成(1000系と1300系)が運行されている(ダイヤは不定期)。

各編成の1両目と8両目(先頭と最後尾の車両)には、トムとジェリーたちが阪急沿線の観光スポットを巡る様子が描かれている。 また、車両の2〜7両目の外側ドア横にはキャラクターのステッカー(全6種類)が貼られている。

ラッピング列車「トムとジェリー号」

各編成の2〜7両目の車外ドア横のステッカー(全6種類)

各車両の先頭と最後尾には、オリジナルデザインのヘッドマークが掲出されている。

オリジナルヘッドマーク(イメージ)

さらに乗務員室には、阪急電車をイメージしたマルーンカラーの制服を着たキャラクターのぬいぐるみが飾られていて、大阪梅田方面にはトムとジェリー、神戸三宮、宝塚、京都河原町方面にはジェリーとタフィーのぬいぐるみが添乗しているとのこと。

添乗ぬいぐるみ

ほかにも、車内にはユニークなオリジナルデザインのポスター(各線共通)が掲示されているほか、ドア横や天井など、各線で異なる限定装飾も楽しめる。

オリジナルデザインのポスター

9月4日(水)には、トムとジェリーのイラストをあしらった「阪急電車・阪急バス全線1日乗車券」を発売する。有効期間中の1日、阪急電車全線(神戸高速線を除く)・阪急バス(一部路線を除く)が乗り放題となるもので、「阪急版」(大人1400円、小児700円)と「能勢版」(大人1700円、小児850円)の2種類がある。販売期間は11月25日(月)まで

「1日乗車券」デザイン

同期間に、オリジナルデザイングッズを手にできる「スタンプラリー」も実施する。阪急沿線の6か所のスタンプポイントのうち4か所のスタンプを集めると、参加賞としてカードケースがもらえる。さらに、抽選で豆 皿セットやアートボードが当たるWチャンス賞に応募することもできる。参加無料。時間は10時から午後8時。

スタンプラリー

9月11日(水)にはコラボグッズ全25種類が発売される。「ぬいぐるみ」(3080円)や、「アクリルキーホルダー」(990円)「ジャガードタオルハンカチ」(770円、「ランチトートバッグ」(3300円、「スクエアポーチ」(2750円)などがそろう。価格は全て税込み。場所により発売時刻は異なり、完売し次第終了となる。

ほかにも、駅構内へのフォトスポットの設置や、駅ショップ・沿線のホテルでのコラボフードの提供、列車内・駅構内などでのオリジナルムービーの放映、ラッピングバスの運行、阪急うめだ本店での展覧会、梅田界隈各施設の装飾などをめた大々的な展開となっている。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s24) (C)Hankyu Corp.