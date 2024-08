一般的に「スキルツリー」といえば、ゲームのキャラクターが持つスキル(能力)をどのように成長させるのかを示す図や表のことを指します。そんなスキルツリーを実生活のビジネスや趣味に使えるスキルに応用し、スキル習得のガイドとなるスキルツリーを自由に作れるテンプレートが「MakerSkillTree」です。すでにGitHub上で「お菓子作り」「起業」などさまざまなスキルツリーが公開されているほか、ウェブアプリで自分の好きなスキルツリーを作ることも可能となっています。

GitHub - sjpiper145/MakerSkillTree: A repository of Maker Skill Trees and templates to make your own.https://github.com/sjpiper145/MakerSkillTreeMakerSkillTreeは実践的なスキル習得の道のりを示し、どのスキルを身につけたのかを追跡可能なスキルツリーを作るためのテンプレートです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのCC BY-NC-SA 4.0で配布されており、非営利目的であればクレジットを残した上でテンプレートやその印刷物を共有・改変・リミックスできます。実際のテンプレートが以下。一番上にスキルツリーの名前を記入する欄があり、その下に合計で73個のタイルが並んでいます。このタイルに習得するべきスキルや経験を、下から上に向かって基本的なものから高度なものの順に記入していく仕組みです。すでにMakerSkillTreeのGitHubページには、MakerSkillTreeで作成したさまざまなスキルツリーが公開されています。たとえば「3D Printing and Modelling(3Dプリントと3Dモデリング)」のスキルツリーが以下。下の方に「Put on your first 3D Print(初めての3Dプリントに挑戦する)」「Print a gift for a friend or family member(友人や家族への贈り物をプリントする)」「Print in PLA material(PLA素材でプリントする)」「Create and 3D print a model in Meshmixer(Meshmixerで3Dモデルを作ってプリントする)」といった基本的な項目が並んでいます。上の方になるにつれて、「Mod your 3D printer with something 3D printed(3Dプリントしたもので自分の3Dプリンターを改造する)」「Create a customizable model in OpenSCAD(OpenSCADでカスタマイズ可能なモデルを作る)」「Create something to address one of the Sustainable Development Goals(SDGsに取り組むための何かを作る)」などより難しいスキルや経験を積むことが求められます。他にも、「Entrepreneurship(起業家精神)」のスキルツリー「Music(音楽)」のスキルツリー「Baking(パンや焼き菓子作り)」のスキルツリーなど、多種多様なテンプレートがあります。GitHubのテンプレートを使用して、自作アイコンなどを盛り込んだ豪華なスキルツリーが作れるほか、以下のウェブアプリでテキストのみのスキルツリーを作ることも可能。Maker Skill Tree Generatorhttps://schme16.github.io/MakerSkillTree-Generator/ウェブアプリを開くと、以下のように白紙のスキルツリーが表示されます。上部にスキルツリーの名称を記入。なお、記事作成時点では英語で入力しないと、作成したスキルツリーのSVGファイルやPDFファイルがうまく出力できませんでした。あとは下から順に、習得したいスキルや経験を記入していけばOKです。タイルへの記入は右クリックすると可能になります。右上の「Save」をクリックすると作ったスキルツリーをSVGファイルで保存することができ、「Load」をクリックすれば保存したSVGファイルを読み込むことが可能です。「Export as PDF」をクリックすれば、作成したスキルツリーをPDFファイルで保存できます。